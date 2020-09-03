UNICEF araştırması: Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocuk refahına ilişkin araştırmasına göre, 15 yaşındaki Türk çocuklarının neredeyse yarısı hayatlarından memnun değil.

Memnuniyet sıralamasında Türkiye son sırada yer alırken, çocukların sadece yüzde 53'ü hayatından memnun olduğunu söyledi. İlk sıradaki Hollanda'da ise çocukların yüzde 90'ı hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

UNICEF'e bağlı Innocenti Araştıma Merkezi (IRC), gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, 18 yaşına kadar olan çocukların refahını belirleyen etkenleri araştırdı.

Araştırmada, çocukların eğitim olanakları, sosyal becerileri ile zihinsel ve fiziksel sağlığı gibi konulara ilişkin veriler sıralandı.

Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerindeki çocukları kapsayan araştırmaya göre, 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençler, en iyi Hollanda'da büyüyor.

Hollanda'yı, Danimarka ve Norveç izlerken; ABD, Bulgaristan ve Şili, en düşük puana sahip oldu. Değerlendirmeyi içeren bazı göstergelere ilişkin veri bulunmadığı için Türkiye, bu listede yer almadı.

Ancak 15 yaş ve civarındaki çocukların memnuniyetini içeren değerlendirmede, Türkiye en son sırada yer aldı. Araştırmaya göre, Türkiye'deki çocukların sadece yüzde 53'ü hayatlarından memnun olduğunu söyledi.

Hayattan memnuniyet sıralamasında Türkiye'den sonra yüzde 62 ile Japonya ve yüzde 64 oranıyla İngiltere yer aldı.

Hayatından en memnun olanlar ise yüzde 90 oranla Hollandalı çocuklar oldu. Hollanda'yı Meksika ve Romanya izledi.

Üç çocuktan biri aşırı kilolu

UNICEF'e göre, aşırı kilo ve obezite, çocuklar ve gençler arasındaki en önemli sorunlar arasında. Araştırmaya katılan 41 ülkedeki her 3 çocuktan birinin aşırı kilolu ya da obez olduğu belirlendi.

Aşırı kilo sorunu en fazla ABD'deki çocukları etkiliyor. ABD'deki çocukların yüzde 42'si obezite ve kilo sorunu yaşarken, Türkiye'deki çocuklar arasında bu oran yüzde 30 civarında. Aşırı kilo sorununun en az yaşandığı ülke ise yüzde 14'le Japonya.

Araştırmaya göre, 5 - 14 yaş kuşağındaki çocuklar arasındaki ölüm oranları bakımından Türkiye, Meksika'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Bu yaşlar arasındaki ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise Lüksemburg, Danimarka ve Finlandiya olarak sıralandı.

Okul baskısı ve eğitim stresi

Türkiye, çocuk ve gençler arasındaki intihar vakalarının oranı açısından ise en iyi durumdaki ülkeler arasında yer aldı. Litvanya, Yeni Zelanda ve Estonya, çocuk ve gençler arasında intiharın en fazla görüldüğü ülkeler olurken; Türkiye, listede sondan beşinci sırada yer aldı.

UNICEF Hollanda Müdürü Suzanne Lazslo'ya göre, okul baskısı ve eğitim stresi, gençlerin daha fazla duygusal sorun yaşamasına ve hayattan daha az zevk almasına neden oluyor.