Biri Kıbrıslı Türk iki kadının cesedini dondurucuda saklayan Younis, cinayetten suçlu bulundu

Kaynak, Metropolitan Police Fotoğraf altı yazısı, Henriett Szucs ve Mihrican Mustafa'nın Zahid Younis tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Biri Kıbrıslı Türk kökenli iki kadını 2018 yılında öldürmek suçlamasıyla yargılanan Zahid Younis, suçlu bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda, geçen yıl Nisan ayında bir eve yapılan baskında, derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulunmuştu.

Cesetlerden birinin 38 yaşındaki Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa'ya, diğerinin ise 2016 yılından beri kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Macar asıllı Henriett Szucs'a ait olduğu açıklanmıştı.

Evde oturan 36 yaşındaki şüpheli Zahid Younis'in yargılandığı davada karar duruşması bugün görüldü.

Southwark Ceza Mahkemesi savcıları, Younis'in iki savunmasız kadına ciddi derecede şiddet uyguladığını belirleyerek şüpheliyi cinayet işlemekten suçlu buldu.

Younis'in cezası, aynı mahkemede yapılacak duruşmayla belirlenecek.

Dondurucu kilitliydi

Dört hafta boyunca devam eden duruşmalarda, polislerin ifadeleri de dinlendi. Nisan 2019'da polis, şikayet üzerine şüphelinin evine yaptığı baskında Younis'i bulamadı ancak evde kilitli bir dondurucunun varlığını fark etti.

Dondurucunun kapağını kırarak açan polis, ilk olarak bir cesetle karşılaştı. Daha sonradan ikinci cesedin dondurucunun alt kısmına gizlendiği tespit edildi.

İfadelere göre, yaşamını yitiren kadınlardan Macar asıllı Szucs'tan son olarak 2016'da haber alındı. Sanığın, dondurucuyu aynı yılın Kasım ayında satın almasından kısa süre önce, 32 yaşındaki kadını öldürdüğü tahmin ediliyor.

Younis'in ikinci kurbanı olan Mihrican Mustafa son olarak 2018 Mayıs'ında görüldü.

Öldürülen kadınların kimi dönemlerde evsiz kaldıkları ve uyuşturucu bağımlılıklarının olduğu da ifadelere yansıdı.

Şiddete ilişkin kanıtlar bulundu

Suçun nasıl işlendiği tam olarak belirlenemedi ancak kadınların öldürülmeden önce ağır şiddete maruz kaldıklarına ilişkin kanıtlar ortaya çıktı.

"Boksör" lakabıyla anılan Younis cinayetleri reddetmesine rağmen kadınları dondurucuya yerleştirdiğini itiraf etti. Ölen kadınlardan Macar asıllı Szucs'un, kendisi dışarıdayken evinde öldüğünü ancak panik yaptığı için bunu polise bildirmediğini ileri sürdü.

Mahkemenin başvurduğu tanıklara göre Younis, Szucs'un bedenini buzluğa koymak için bir kişinin yardımına başvurdu. Daha sonradan Mihrican Mustafa'nın cesediyle ilgili de aynı kişiden yardım aldı.