Beyrut’taki patlamadan bir ay sonra enkaz altından nabız sinyalleri alındı

Şili'den gelen yardım ekibinin tespit ettiği yaşam belirtisinin kaynağına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Şilili yardım ekibine ait kurtarma köpeği "Flash", yıkılan bir binanın enkazında yaşam izlerine rastlayarak ekibini uyardı. Ekipler ses tespit araçlarıyla yaptıkları taramada enkaz altında dakikada 18 - 19 kalp atışı tespit etti.

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Ekipmanlarının kalp atışı ve soluk alışverişi tespit ettiğini duyuran Şilili gönüllü Francesco Lermondo, enkaz altından bir kişinin bir ay sonra sağ çıkarılmasının çok nadir görülse de mümkün olabileceğini kaydetti.