Portland: Polis, sağcı aktivistin katil zanlısını gözaltı sırasında vurarak öldürdü

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ABD'nin Portland kentinde Trump destekçisi aşırı sağcı Aaron Danielson'un öldürülmesi olayının şüphelisi Michael Reinoehl, polis tarafından gözaltına alınırken vurularak öldürüldü.

48 yaşındaki Reinoehl, sağcı bir gruba üye olduğu belirlenen 39 yaşındaki Aaron Danielson'un öldürülmesinde meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Reinoehl'un tutuklanması için Portland polisine Twitter'dan çağrı yapmıştı.

Şüpheliyi tutuklamak için harekete geçen polis, Reinoehl'un silahlı olduğunu ve polis ekipleriyle karşı karşıya geldiğini, o sırada vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Şiddetin dozu artıyor

Oregon eyaletindeki Portland'da haftalardır devam eden protestolarda zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Aşırı sağ görüşlü Patriot Prayer grubunun üyesi 39 yaşındaki Aaron Danielson, Cumartesi günü Trump destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitirmişti.

Danielson'u öldürdüğü belirlenen 48 yaşındaki Reinoehl, Vice News'a yaptığı açıklamada, kendisinin ve arkadaşlarının Danielson tarafından bıçaklanacağını düşünerek meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu.

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump da Reinoehl hakkında Tweet atarak, "Neden Portland polisi, Aaron Danielson'un acımasız katilini tutuklamıyor? Bir an önce işinizi yapın" demişti.

Gözaltıyla ilgili bilinenler

Reinoehl'un gözaltı kararı, Portland'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde Lacey'deki polisler tarafından verildi.

Polisten yapılan açıklamada, kolluk kuvvetleri bölgede teftiş yaparken şüphelinin binayı terk ettiği ve bir arabaya bindiği görüldü.

Silahlı olduğu iddia edilen Reinoehl ile polislerin karşı karşıya geldiği, dört polisin otomobili hedef alarak ateş etmeye başlamasının ardından şüphelinin araçtan kaçmaya çalıştığı ve polisler tarafından vurulduğu kaydedildi.

Çatışmaların perde arkası

Portland'da haftalardır devam eden protestolarda geçtiğimiz Cumartesi akşamı Trump destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında silahlı çatışmalar çıktı.

Olaylar, yaklaşık 600 araçlık Trump destekçisi konvoyun Portland merkezine girmesiyle tırmandı.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde araçlardaki kişilerin, kendilerini engellemeye çalışan Black Lives Matter hareketi destekçilerine doğru biber gazı spreyi sıktığı ve silahlarını ateşlediği görüldü.

Protestolara düzenli olarak katılan ve kendisini Antifa'nın (Anti-faşist hareketin kısaltması) parçası olarak gördüğünü beyan eden Reinoehl, iddialara göre çıkan çatışmalarda Danielson'un ölümüne sebep oldu.

Portland'da neler oluyor?

25 Mayıs'ta George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından, Portland başka kentlerde olduğu gibi barışçıl bir gösteri dalgasına sahne oldu. Binlerce kişinin sokağa çıktığı eylemlerde, polis teşkilatında reform ve ırksal eşitlik talebi öne çıktı.