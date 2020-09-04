Mavi balina: Sydney açıklarında 100 yılda 3. kez görüldü
Avustralya'da yaban hayatı yetkilileri Sydney kıyılarında bir mavi balinanın görüldüğünü bildirdi. Bunun mavi balina türünün Sydney açıklarında son 100 yıl içinde üçüncü görülmesi olduğu tahmin ediliyor.
Mavi balinanın geçen ay Sydney'in Maroubra bölgesi açıklarında görüldüğü belirtildi.
Ulusal Parklar ve Vahşi Yaşam Hizmetleri (NPWS), "son derece nadir" olan bu olayı doğruladı. Kurum, açıklamasında dünya üzerindeki en büyük hayvanlar olan mavi balinaların nadiren kıyıya bu kadar yakın görüldüğünü söyledi.
NPWS adına konuşan Andrew Marshall, mavi balinanın gezegenin en büyük hayvanı olmasına rağmen normal şartlarda Sydney kıyılarından fark edilmeden geçebileceğini hatırlattı.
Marshall, "Mavi balinalar sık görülen canlılar değildir. Çünkü denizin çok uzağında yaşama eğilimindedirler. Popülasyonları geniş bir alana yayılmıştır. Göçlerine ve habitatlarına dair çok sınırlı veriye sahibiz" diye konuştu.
Haberin sonu
Balinanın 25 metreden daha uzun ve 100 tondan daha ağır olabileceğini söyleyen Marshall, bir fotoğrafçının balinanın geçişini görüntülediğini duyurdu.
View this post on Instagram
Well where do I start; 🐋 I’m speechless but could blurt out a million things at the same time 😲 Yesterday watching a lot of humpbacks travel south in my usual spot at Maroubra, one of the great wonders of the magical ocean appeared in-front of me 👀 A BLUE WHALE 🐋 🐋🐋 THE LARGEST LIVING ANIMAL ON PLANET EARTH 🌍 Although so large they are incredibly hard to ever see especially on the east coast on Australia To put their size into perspective; they grow to around 30metres, their tongue weights the same as an elephant & their heart is the size of a car! Completely mesmerised & feel like I’ve hit the Jackpot👌 Hope you enjoy as much as I still am❤️🐋🌍
Instagram paylaşımının sonu, 1
Marshall, bu fotoğraflarla birlikte mavi balina türünün Avustralya açıklarından geçişinin ilk kez doğrulanmış bir kaydının oluşturulduğunu ekledi.
Fotoğrafı çeken ve Instagram hesabından paylaşan Sean Keenan adlı fotoğrafçı, paylaşımında "Büyülendim. Büyük ikramiye vurmuş gibi hissediyorum" dedi.
Nüfusu yaklaşık yüzde 10 artan kambur balinaların aksine, mavi balinaların sayısına ilişkin NPWS'nin elinde bir kayıt yok.
"İşte bu yüzden bunun gibi manzaralar bizler için inanılmaz değerlidir" diyen Marshall sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tür belgeler bu türün nerede yaşadığına dair sahip olduğumuz verileri geliştirmemize faydalı oluyor. Onları korumaya çalışmak için de almamız gereken tedbirlerin neler olduğu konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor."