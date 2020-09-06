Belarus'ta tutuklamalara karşın Lukaşenko'nun istifası talebiyle yürüyüş düzenlendi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Dünkü eyleme binlerce kadın katıldı.

Belarus'ta muhaliflere yönelik tutuklamalar yoğunlaşırken, Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun görevi bırakması talebiyle bugün de büyük gösteriler düzenlendi.

Başkent Minsk'te hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanmasına güvenlik güçlerince izin verilmeyen protestocular, Stella Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.

Bugün düzenlenen gösterilerde de gözaltılar gerçekleşti.

Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, durumun kontrol altında olduğu belirtilerek gösterilerde olağanüstü bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. İzinsiz protesto gösterilerinde bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltı sayısıyla ilgili herhangi bilgi verilmedi.

Güvenlik güçleri cumartesi günü başkent Minsk'te çoğu öğrenci onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Ayrı bir yürüyüşte de binlerce kadın "çocuklarımızdan ellerinizi çekin" sloganı attıkları bir eylem yaptı.

Bu arada, üst düzey bir muhalif eylemci, güvenlik güçlerinden tehdit alması üzerine Polonya'ya sığındığını duyurdu.

Eylemciler 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını söylüyor.

Eylemciler, insan hakları savunucuları ve gözlemciler, polisi barışçıl göstericilere karış aşırı güç kullanmakla suçluyor.

1994'ten bu yana iktidarda olan Lukaşenko ise Batılı ülkelerin müdahale ettiğini söylüyor.

Bazı ambargolar uygulandı

Minsk'teki BBC Muhabiri Jonah Fisher, bugünkü eylemin dört haftanın en büyüklerinden biri olabileceğini belirtmişti.

Eylemlerden önce maskeli güvenlik güçleri, Minsk sokaklarında öğrencileri polis minibüslerine doldurdu, onlarca kişi gözaltına alındı.

Geçen ay AB liderleri, seçime hile karıştırma iddialarında adı geçen bazı Belaruslu yetkililerin varlıklarını dondurmak gibi ambargolar uygulamak için uzlaşmıştı.

BM Özel Raportörü Anais Marin de Lukaşenko'nun yeniden iş başına geldiği seçimin "tamamen manipüle edildiğini" ve "insanların oylarının çalındığını" söyledi.

Marin, Belarus polisini de işkenceyle suçladı, dövülüp komaya giren 16 yaşındaki bir gençten bahsetti.