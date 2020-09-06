Birmingham'da kavganın ardından bıçaklı saldırılar: Bir ölü, yedi yaralı

İngiltere'nin Birmingham kentinin merkezinde, gece saatlerinde bir kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı bir dizi bıçaklı saldırının ardından, polis tek bir şüpheliyi arıyor.