Evlere Çin'den gelen gizemli paketlerin ardından Amazon ABD'de yabancı tohum satışını yasakladı

Kaynak, Washington State Dept of Agriculture/Reuters

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, Çin menşeili olduğu belirtilen binlerce tohum paketinin dünyanın dört bir yanındaki evlere gönderilmesinin ardından ABD'de yabancı tohum satışını yasakladığını duyurdu.

Amazon'un bu adımı ABD'de binlerce eve gönderilen bu tohumların e-ticaret sitelerinde satışa sunulabileceği ve bunun ABD tarımına zarar verebileceği endişelerinin ardından geldi.

Temmuz ayında ABD Tarım Bakanlığı, vatandaşlarına evlerine gelen paketlerdeki tohumları dikmemeleri gerektiğini, bunun ABD tarımına zarar verebileceğini açıklamıştı.

Gizemli paketlerin araştırılması sonucunda içlerinde nane, hardal, kekik, lavanta, hatmi çiçeği ve gül gibi 14 farklı türde bitkiye ait tohum olduğu ortaya çıkmıştı.

12 Ağustos'ta bir açıklama yapan bakanlık, şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda bu durumun e-ticarette sahte siparişler oluşturarak satıcının puanlarını yükseltmek için kullanılan aldatıcı bir teknikten öte bir durum olmadığını ortaya koydu.

Bu tohum paketleri bu yaz içlerinde İngiltere de olmak üzere çok sayıda ülkede yaşayan vatandaşa gönderildi.