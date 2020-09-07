Mart ayında Bangladeş'ten kaçan 300 Arakanlı Müslüman Endonezya'ya ulaştı

Kaynak, Getty Images

Son yıllarda Bangladeş'ten Endonezya'ya kaçan Arakanlı göçmenlere yeni bir grup daha eklendi. Yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman göçmen, Endonezya'nın en batısındaki Aceh bölgesine göç etti.

Göçmenler, Endonezya'daki aktivistlere Mart ayında Bangladeş'in güneyinden botlara binip yola çıktıkları bilgisini verdi.

Yaklaşık 6 aydır yolda olan ahşap botlardan birinde 181 kadın ve 14 çocuk vardı. Çocuklardan birinin sağlık durumunun kötü olduğu anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kızılhaç yetkilileri, göçmenlerin bir mülteci merkezinde tutulduğunu, tümüne koronavirüs testi yapılacağını söyledi.

Haziran ayında da 100'den fazla Arakanlı göçmen Aceh bölgesine ulaşmış, Endonezyalı yetkililerin botu geri gönderme tehditleri karşısında Acehli balıkçılar göçmenlerin kurtarmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Dünyanın en büyük mülteci kampında büyümek

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'da ordunun 3 yıl önce yaptığı operasyon nedeniyle binlerce Arakanlı Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil. Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki baskılardan kaçmak çoğunlukla sınırdaki Bangladeş'e gidiyor. İlk durak olan Bangladeş'teki kamplarda her yıl 20 binden fazla çocuk doğuyor.

Bangladeş'te dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazaar'da kalan Arakanlı Müslümanların dış dünyayla bağlantısı zaman zaman kesiliyor. Kampa gıda ve temel ihtiyaçları götüren yetkililer dışında kimsenin girmesine izin verilmezken temiz suya ve yiyeceğe ulaşmak her zaman mümkün olmuyor.