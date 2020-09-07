Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni komadan çıktı

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin suni komadan çıktığı ve sağlığının iyiye doğru gittiği duyuruldu. Açıklama, Navalni'nin tedavi gördüğü Berlin'deki hastaneden geldi.

Doktorlar, Navalni'nin sesli uyaranlara tepki verdiğini kaydetti:

"Sesli uyaranlara tepki veriyor. Ağır şekilde zehirlenmenin olası uzun dönemli etkilerini değerlendirmek için ise henüz erken."

Tedavi gördüğü Berlin'deki Charite Hastanesi Navalni'nin Pazartesi günü solunum cihazından ayrıldığını açıklamıştı.

Doktorlarının Navalni'nin eşiyle de yakın temas halinde olduğu kaydediliyor.

Navalni'nin basın danışmanı Kira Yarmiş de bir Tweet atarak "Bugün suni komadan çıkarıldı, solunum cihazından da çıkarılacak. Kendisiyle konuşulduğunda ve seslenildiğinde yanıt veriyor" bilgisini paylaştı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Новости об Алексее. Сегодня его вывели из искусственной комы. Постепенно его отключат от ИВЛ. Он реагирует на речь и на обращения к нему — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 7, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

44 yaşındaki Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden bir uçakta hastalanmıştı ve uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı. İki gün sonra Rus yetkililer, Navalni'nin tedavi için uçakla Almanya'ya sevkine izin vermişti.

Almanya hükümeti, Rusya'dan tedavi için getirilen Navalni'nin Noviçok diye bilinen karmaşık kimyasal madde ile zehirlendiğini açıklamıştı.