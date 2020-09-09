Oscar Ödülleri: En iyi film ödülüne çeşitlilik kuralı getirildi

Kaynak, AFP / GETTY Fotoğraf altı yazısı, Cynthia Erivo ve Eva Longoria Oscar üyeliğine davet edilen 819 kişi arasında.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, getirdikleri yeni kuralla en iyi film ödülünü alacak filmin çeşitlilik üzerine bazı kriterleri karşılaması gerektiğini duyurdu.

Akademi, hem kamera önünde hem de kamera arkasında temsil ve katılımı artıracağını umduğu dört standart belirledi.

2025 yılında yürürleğe girecek standarlarla 96. Oscarlarda en iyi film ödülünü, dört standarttan en az ikisini karşılayan filmler ödüle hak kazanacak.

Oscar Ödülü, bir süredir çeşitliliklere sahip olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Standartlar kadınların, ırksal ve etnik grupların, LGBTİ+ ve engelli bireylerin temsiliyetini içeriyor.

Duyurulan dört maddelik standartlar şöyle:

Başrol oyuncularından veya önemli yardımcı oyunculardan en az biri yeterince temsil edilmeyen bir ırksal veya etnik gruptan gelmeli. Ya da film bu toplulukların yaşadığı sorunlara işaret etmeli.

Sahne arkasındaki yönetmenler ya da teknik ekip üyeleri dezavantajlı gruplardan gelmeli. Bu grupta kadınlar, farklı ırklar, LGBTİ+ bireyler ve engelliler yer almalı.

Ücretli çıraklık, staj ve eğitime yer verilmeli.

Aynı azınlık kuralları pazarlama ve dağıtım ekiplerinde de uygulanmalı.

Bu ayrıntılı şartlar, 2024 yılı itibariyle çekilen ve 2025 ve sonrasında aday olacak filmler için geçerli olacak.

Akademi Başkanı David Rubin ve CEO'su Dawn Hudson yaptıkları ortak bir açıklamada, "Kameralarımızın diyaframı, hem sinema filmlerinin yaratılmasında hem de onlarla bağlantı kuran izleyicileri yansıtacak şekilde genişlemelidir" dedi.

Kaynak, Instagram Fotoğraf altı yazısı, 819 yeni üye arasında olan Zeynep Özbatur Atakan, Akademi'ye kabul edilen ilk Türk yapımcı oldu.

"Oscar Çok Beyaz" boykotları yaşanmıştı

2016'da siyah veya azınlık aktörlerinin aday gösterilmemesi "#OscarSoWhite" (Oscar Çok Beyaz) hareketiyle protesto edilmişti.

Aynı yıl ABD'li yönetmen Spike Lee ve aktris Jada Pinkett Smith'in boykotu Oscar ödül törenine damgasını vurmuştu. Lee, Instagram hesabından paylaştığı mesajda 'bembeyaz' bir ödül törenini destekleyemeyeceğini söylemişti.

Bu durum Akademi'nin 2020'de kadın, siyah ve diğer azınlıklardan üyelerinin sayısını ikiye katlama sözünü vermesine yol açtı.

Akademi, geçtiğimiz günlerde yüzde 45'i kadın, yüzde 36'sı beyaz olmayan 819 yeni üyeyi bu yılki Oscar'lara oy vermeye davet etti.

Akademi bu hamlesiyle kadın üye sayısını ikiye; az temsil edilen etnik grupların sayısını ise üç katına çıkarmış oldu.

Akademi yaptığı son duyurusunda ise, sinemaya giden seyircilerin çeşitliliğini daha iyi yansıtmak için ekranda ve ekran arkasında eşit temsili teşvik etmek için" en iyi film ödülü için uygunluk koşullarını getirdiğini söyledi.

Berlin Film Festivali ise geçtiğimiz haftalarda en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu dalındaki ödülleri kaldırdığını açıklamıştı. Festivalde artık en iyi başrol performansı ve en iyi yardımcı oyuncu performansı şeklinde iki ayrı ödül olacak. Festival yönetimi cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak için böyle bir uygulamaya gittiğini açıklamıştı.

Sinema yazarı Murat Tırpan: Berlin'in cinsiyetsizlik hamlesi kadar olumlu bir hamle görmek fazla iyimserlik olur

Okan Üniversitesi Sinema Bölüm Başkanı ve sinema yazarı Murat Tırpan, Oscar'ın 4 standart kararını şöyle değerlendirdi:

"Akademi'nin 'Değişim başlıyor' şeklinde duyurduğu dört kural uzaktan bakınca temelde kimsenin karşı çıkamayacağı toplumsal çeşitliliği, eşitliği teşvik eden bir yaklaşım gibi görünüyor. Ama bunu Berlin'in en iyi kadın oyuncu kategorisini kaldırması gibi olumlu bir hamle olarak görmek fazla iyimser olur. "Evet, Akademi 'dört kuraldan sadece ikisi karşılanmalı' diyerek teşvik edici olmayı amaçlamış gibi ancak son tahlilde bu Grammy için yalnızca belirli şarkı türlerinin uygun olabileceğini söylemek gibi bir şey.

"Sanatçılara nasıl film yapacaklarını, kimi çekmeleri gerektiğini, hangi karakterleri yazmaları gerektiğini ve kimlerle çalışacaklarını öğütlüyor.

"Birinin size rengine, etnik kökenine veya cinsiyetine göre insanlarla çalışmanız gerektiğini söylemesi politik doğruculuğun geldiği tehlikeli ve anlamsız noktayı gösteriyor aslında. Nihayetinde bugüne dek Oscar'a aday olan daha çok da olabilecek seviyede "çeşitlilik" içeren birçok film gördük ama Akademi bunların çoğunu görmezden gelmeyi tercih etti.

"Durum tam anlamıyla şundan ibaret; ürününüzü satmak için insanları sadece bir renk veya cinsiyet olarak kayda geçirmekten, yani tam da bu kuralların yapmayı iddia ettiği şeyin tersinden bahsediyoruz.

"Burada satılan şeyin kendisi "çeşitlilik" olmaya başlamış durumda. Eh, Oscar için çok sıra dışı bir durum değil.