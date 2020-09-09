Midilli Adası'nda yangın sonrası sığınacak yeri kalmayan 13 bin göçmen için Yunanistan 3 gemi gönderiyor

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Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria, Salı ve Çarşamba günleri çıkan peş peşe iki yangında büyük oranda kül oldu.

Binlerce göçmen, koronavirüs vakalarının ortaya çıkması nedeniyle karantina altında olan Moria kampındaki alevlerden kaçmak zorunda kaldı.

Sığınaksız kalan yaklaşık 13,000 göçmen adadaki otoyollarda geceliyor.

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı, ancak dumandan etkilenenlerin olduğu belirtiliyor.

Yunan hükümeti sığınacak yer sorununu çözebilmek için, ikisi orduya ait toplam üç gemiyi adaya gönderdi. Gemilerin ilk etapta 2 bin kişiyi barındıracağı kaydediliyor.

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Ebeveynleri olmayan 406 çocuk ise Midilli Adası'ndan üç ayrı uçakla alınacak.

Hükümetten barınma ihtiyacına yönelik olarak, "Bugün ailelerin ve durumları hassas durumda kişilerin barınması için gerekli tüm adımlar atılacak" açıklaması yapıldı.

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı, Türkiye'den botlarla yapılan geçişte göçmenlerin ilk karaya çıktıkları durak konumunda bulunuyordu.

Yıllar içinde kamp içindeki fiziki şartlar kapasitesinin çok üzerinde göçmen nedeniyle eleştiriliyordu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, adadaki durumu incelemek üzere Midilli'ye gelecek.

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640 çocuk ve ailesi Avrupa'ya gönderildi

13 bin mültecinin kaldığı kampta 35 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de, üst düzey bir yetkiliyi Yunanistan'a göndererek AB'nin göçmenlere yardım etmek için elinden geleni yapacağını söylemişti.

Almanya da diğer ülkeleri göçmenlere yardım etmeye çağırdı; ancak şimdiye kadar 640 çocuk, genç ve hasta çocukların aileleri Belçika, Fransa, Lüksemburg, Almanya, İrlanda, Portekiz ve Finlandiya'ya gönderildi.

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'Kundakçılık iddialarının araştırılıyor'

Salı gecesi yaşanan ilk yangın sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, acil toplantı düzenledi, adada 4 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

Midilli Adası Vali Yardımcısı Aris Hatzikomninos, kampın "tamamen harap olduğunu" açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü devlet televizyonu ERT'ye, kundakçılık iddialarının araştırıldığını açıkladı.

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Kamp karantinaya alınmıştı

Kamp, geçen hafta bir göçmenin Covid-19 hastalığına yakalanmasının ardından karantinaya alınmıştı. Son bilgilere göre kampta 35 koronavirüs vakası vardı.

Yunan haber ajansı ANA, yangının yaklaşık 35 göçmenin aileleriyle birlikte karantinaya alınmayı reddetmelerinin ardından çıktığını bildirdi ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.

13 bin göçmenin kaldığı Moria, kapasitesinin dört katı göçmen barındırıyordu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Midilli proje koordinatörü Marco Sandrone BBC'ye, göçmenlerin kampta yıllardır "insanlık dışı koşullarda" tutulduklarını söyleyerek, "Saatli bomba sonunda patladı" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'nin Yunanistan'ı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

InfoMigrants'a göre, kampta kalanların yüzde 70'ini Afgan göçmenler oluşturuyor.