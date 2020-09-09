Trump, 'panik yaratmamak' için koronavirüsü bilerek hafife aldığını kabul etti

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ABD'de yayımlanan yeni bir kitaba göre Donald Trump, Covid-19'un "gripten daha tehlikeli olduğunu biliyordu ama hafife almak istedi."

Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Bob Woodward, Aralık-Temmuz ayları arasında Trump ile 18 defa röportaj yaptı.

Trump, gazeteci Woodward'a salgın ABD'ye ulaşmadan önce "virüsün ölümcül olduğunu" ve panik yaratmamak için "hafife almak istediğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamalarında virüsün 'uydurma olduğunu' ifade ediyordu.

Trump, Fox kanalına yaptığı açıklamada, Woodward'ın kitabında yer alan sözleri sarf ettiğini kabul etti. Trump, "Panik yaratmak istemedik. Hoplayıp zıplayıp, devasa bir problemimiz var diye bağırmaya başlamak istemedik" diye konuştu.

ABD medyası Çarşamba günü kitapta yer alan röportajların bazı bölümlerini yayımladı. Kitabın 15 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.

Virüsle ilgili açıklamaları

Woodward ile röportajlarında Trump, virüsle ilgili halka yaptığı açıklamalardan çok daha fazlasını bildiğini söyledi.

Şubat ayında yapılan bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Woodward'a koronavirüsün gripten çok daha ölümcül olacağını anlattı: "Bu %5'e karşı %1, %1'den de az. Anlıyorsun değil mi? Bu ölümcül bir şey."

Şubat ayı sonlarına doğru Trump, virüsün 'aşağı yukarı kontrol altında olduğunu' söyledi ve vaka sayısının yakında sıfırlanacağını ifade etti. Yine halka açıklamalarından birinde Trump gribin Covid-19'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Trump, 10 Mart'ta da Capitol Hill'deki açıklamasında da "Sadece sakin olun. Geçecek" diye konuştu.

Dokuz gün sonra ise Beyaz Saray pandemi için ulusal acil durum ilan etti. Trump Woodward'a, "Her zaman hafife almak istedim. Hala hafife almak istiyorum çünkü panik yaratmak istemiyorum" dedi.

Gazetecilerin Çarşamba günü kitapla ilgili sorular yönelttiği Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın krizle ilgili her zaman 'doğru ve yerinde' açıklamalar yaptığını ifade etti.

McEnany, "Başkan Trump hiçbir zaman virüsü hafife almadı, soğukkanlılığı dile getirdi. ABD Başkanı her zaman ciddiydi ve erkenden harekete geçti" diye konuştu.

Trump'un virüsün 'ölümcül olduğunu' neden halka değil de gazeteci Woodward'a söylediğiyle ilgili bir soruya McEnany, Trump'ın aynı görüşü brifinglerinde de dile getirdiği ama kürsüye çıktığında soğukkanlılığı ifade etmek istediği yanıtını verdi.

Trump'ın virüsün 200.000'e yakın kişiyi öldürebileceğini bildiğini söyleyen McEnany, "Her zaman açık sözlü olmuştur, her zaman tıp uzmanlarının tavsiyelerini takip etti" dedi.

Irkla ilgili açıklamaları

Siyahların Hayatı Değerlidir protestolarıyla ilgili konular da gazeteci ile Trump arasındaki görüşmelerde gündeme geldi.

Trump, Afrikalı Amerikalılar için, köleliği kaldıran eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'dan daha fazla çaba gösterdiğini öne sürdü.

Trump, 8 Temmuz'da da 'siyah topluluklar için olağanüstü işler yaptığını' söylemiş ama 'hiç bir sevgi görmediğini' ifade etmişti.

Washington Post gazetesinin aktardığına göre de Woodward, Trump'a 'Amerika'da sistematik ırkçılık olup olmadığını' sordu.

Trump da, bu tip sorunların her yerde var olduğunu belirtip "Sanıyorum diğer birçok yere kıyasla burada daha az ya da oralara kıyasla burada çok az" yanıtını verdi.

Trump, ırkçılığın ABD'de birçoklarının hayatlarını etkilediğini de kabul edip "Çok yazık" dedi.

Kuzey Kore

Woodward'ın kitabında Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki onlarca mektuba da atıf yapılıyor.

Süslü bir dille yazılan mektuplarda Kim'in Trump'a 'Ekselansları' diye seslendiği ve "derin, özel dostluklarının sihirli bir güç gibi olacağını" söylediği belirtiliyor.

Diğer başkanlarla ilgili açıklamaları

Trump'ın Woodward'a selefi Barack Obama'nın 'gereğinden fazla değer gördüğünü' söylediği de kitapta yer alan satırlardan.

Kitapta, Trump'ın "Obama'nın akıllı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir konuşmacı olduğunu da düşünmüyorum" dediği belirtiliyor.