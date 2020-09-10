Beyrut limanında büyük yangın

Lübnan'ın Beyrut limanında bir motor yağı ve lastik deposunda yangın çıktı.

Limanda geçen ay amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada yaklaşık 190 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Limanın gümrüksüz satış bölümündeki yangında kentin üzerinde büyük bir duman tabakası oluştu.

Patlamadan 1 ay sonra Beyrut Limanı'nda yangın: Kızılhaç ölü ya da yaralının olmadığını açıkladı https://t.co/iDq0t8M2hp pic.twitter.com/OwM8LBwibM

Reuters ajansına göre bir askeri kaynak, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.