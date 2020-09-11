Bahreyn ve İsrail ilişkileri normalleştirmek için anlaştı

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı paylaşımla, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Bahreyn'in de İsrail ile diplomatik ilişkiler kuracağını açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Trump, "Bu gerçekten tarihi bir gün. 11 Eylül'de olması da ilginç" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açlıklamaya göre ise Trump, Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile konuştuktan sonra anlaşmayı duyurdu.

Trump'ın paylaştığı ABD, Bahreyn ve İsrail ortak bir açıklamasında, "Bu, Orta Doğu'da barışı ilerletmek için tarihi bir atılımdır" denildi.

Açıklamada, "İki ülke arasında diyalog kanallarının açılması, Orta Doğu'da yaşanan olumlu dönüşümü, güvenlik ve refahı artıracak" ifadeleri yer aldı.

Üç ülke arasındaki açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların müslümanların ziyaretine açık olacağı konusunda taahhüdünü yinelediği belirtildi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Ayrıca, Bahreyn Kralı Bin İsa'nın, İsrail ve BAE arasında varılan anlaşmanın, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak resmi imza törenine Trump'ın daveti üzerine katılacağı bildirildi.

Filistin, büyükelçisini geri çağırdı

Reuters'ın aktardığına göre Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Bahreyn Büyükelçisinin istişareler için geri çağrıldığını söyledi.

Hamas sözcüsü Hazem Qassem, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararının "Filistin davasına büyük zarar verdiğini ve işgali desteklediğini" söyledi

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası ilişkiler danışmanı ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hossein Amir-Abdollahian, anlaşmanın Filistin ve İslam davasına bir "ihanet" olduğunu söyledi.

Abdollahian, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "BAE ve Bahreyn'in basiretsiz liderleri siyonist planların önünü açmamalıdır. Tarihtern ders almalılar. Yarın çok geç olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

Ürdün: Gerekli adım İsrail'den gelmeli

İsrail-Bahreyn anlaşmasının ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için gerekli adımların İsrail'den gelmesi gerektiğini söyledi.

Küçük bir ada devleti olan Bahreyn, Suudi Arabistan'ın yakın bir müttefiki ve ABD Donanması'nın bölgesel karargahının bulunduğu yer.

Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri de ilişkileri normalleştirmek için İsrail ile anlaşmaya varmıştı.