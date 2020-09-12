Venezuela Devlet Başkanı Maduro rafinerilerin yakınlarında bir Amerikan casusu yakalandığını söyledi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Nicolas Maduro ayrıca bir petrol rafinerisine saldırı önlediklerini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin kuzeybatı eyaleti Falcon yakınlarındaki iki petrol sahası yakınlarında 'bir Amerikan casusu' yakaladıklarını söyledi.

Televizyondan halka seslenen Maduro, yakaladıkları kişinin üzerinde bulunan silahlara ve yüklü miktarlardaki nakit paraya el konduğunu ifade etti.

Amuay ve Cardon rafinerileri yakınlarında Perşembe günü yakalanan kişinin 'Irak'taki CIA üslerinde görev yapan bir asker olduğunu' söyleyen Maduro daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

ABD, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Maduro ayrıca, Venezuelalı yetkililerin, ülkenin kuzey eyaleti Carabobo'daki El Palito rafinerisini 'patlatma planlarına' da engel olduklarını söyledi.

Venezuela'da geçen ay, iki eski Amerikan askeri Maduro'yu devirmeye çalıştıkları suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Luke Denman ve Airan Berry 'komplo düzenlemek, yasa dışı silah kaçakçılığı yapmak ve terör faaliyetlerinden' suçlu bulundu.

İki ABD vatandaşı, Mayıs ayında Kolombiya'dan denizi geçerek ülkeye girmeye çalışıp tutuklanan 13 kişi arasındaydı.