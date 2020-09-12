Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi

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İranlı güreşçi Navid Afkari, uluslararası toplumun tepkisine rağmen idam edildi.

27 yaşındaki Afkari, 2018'deki hükümet karşıtı gösterilerde bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanıyordu.

Afkari, işkenceyle cinayeti itiraf etmeye zorlandığını söylemişti.

İdamın durulması çağrısı yapanlar arasında dünya genelinde 85.000 sporcuyu temsil eden Dünya Oyuncular Derneği de vardı. Dernek, Afkari'nin muhalif gösterilere katıldığı için 'adil olmayan bir şekilde hedef alındığını' söylemiş ve idamın gerçekleşmesi durumunda İran'ın müsabakalardan men edileceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da idamın durdurulması çağrısı yapıp Afkari'nin tek eyleminin 'sokaklarda hükümet karşıtı gösterilere katılmak' olduğunu söylemişti.

İran resmi medyasının haberine göre Afkari güney şeri Şiraz'da asılarak idam edildi.

İran'daki insan hakları eylemcilerine göre Afkari'nin ağabeyleri Vahid ve Habib de aynı davada suçlu bulunup 54 ve 27'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kanıtlara dair soru işaretleri

Afkari, tutulduğu cezaevinden sızdırdığı bir ses kaydında işkence gördüğünü söylemişti. Annesi de oğlunun işkenceyle cinayeti itiraf etmeye zorlandığını duyurdu.

Ağabeylerinin avukatı Hassan Younesi, Twitter hesabından İran haber ajanslarının iddiasının aksine, Afkari'nin güvenlik görevlisini öldürdüğüne dair görüntüler olmadığını belirtti. Avukat, kanıt olarak sunulan videonun da cinayetten bir saat önce çekildiğini söyledi.

İranlı yetkililer işkence iddialarını reddetti.

Afkari, İran'da tarih boyunca en sevilen ve takip edilen spor dallarından olan güreşte ülkenin en başarılı sporcularındandı. Afkari'nin ülke içi müsabakalarda şampiyonluğu vardı.