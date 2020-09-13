Doğu Akdeniz krizi: Oruç Reis araştırma gemisi 'diyalog için' Antalya'ya geri döndü

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10 Ağustos'tan bu yana Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisi, beraberindeki donanma gemileriyle birlikte Antalya'ya geri döndü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Oruç Reis'in geri dönüşünün olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Bölgede Yunanistan ile son yılların en büyük krizine neden olan araştırma görevi, daha önce üç kez uzatılmıştı.

1 Eylül'de ilan edilen son Navtex'in süresi 12 Eylül Cumartesi günü doldu.

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Selanik kentinde düzenlenen yıllık basın toplantısında soruları yanıtlayan Miçotakis, "Doğu Akdeniz'deki gerginliği düşürecek bu adımın anlık olmayacağını umut ediyorum. Bu olumlu işaretler devam ettikçe Türkiye ile istikşafi görüşmeleri başlatmaya hazırız" dedi.

Miçotakis sözlerine şöyle devam etti;

"Diyalogtan kaçınmamamız lazım; aramızdaki bu gerginliği arkamızda bırakıp Türkiye ile aramızdaki deniz yetki alanlarını belirleyecek iyi niyetli bir diyalog sürecini başlatmayı arzu ediyorum. Böyle olumlu bir gelişme yalnız Tük/Yunan ilişkilerini değil; Türkiye-AB ilişikilerini de olumlu yönde etkileyecektir"

Miçotakis bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmeye de hazır olduğunu da söyledi.

Savunma Bakanı Akar, Kaş'a geldi

AKP hükümetine yakın Yenişafak gazetesindeki haberde, Oruç Reis'in, "NATO nezdindeki müzakerelere fırsat tanımak" amacıyla geri çekildiği belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan Meis Adası'nın hemen karşısındaki Kaş'a gelerek burada açıklamalarda bulundu.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Savunma Bakanı Akar Kaş'ta konuştu

Bakan Akar, diyalog ve siyasi çözümden yana olduklarını söyleyerek, "Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız" mesajını verdi.

Yunanistan, ana karalar gibi adaların da kıta sahanlık ve MEB hakkına sahip olduğu görüşünde. Meis (Kastelorizo) adası, Kaş ilçesinin 1.5 mil uzağında yer alıyor.

NATO nezdinde müzakereler 'başladı'

NATO'dan bu ay başında yapılan açıklamada, iki ülkenin, donanmalarının bir kaza yaşamaması için teknik görüşmeler yapmak konusunda anlaştıkları kaydedilmişti.

Atina reddetse de Türk Savunma Bakanlığı iki ülkenin askeri yetkililerinin, Perşembe günü Brüksel'deki NATO karargahında ilk etap görüşmeler için bir araya geldiğini duyurdu.

Türkiye müzakereler için ön şart öne sürmezken, Yunanistan konuşmaların başlaması için Ankara'nın "tehditlerinin" sona ermesi gerektiğini savunuyordu.

Fransa'nın başını çektiği Avrupa Birliği'ne bağlı yedi ülke, Korsika Adası'nda bir araya gelerek, Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye karşı yaptırımları destekleyebileceklerini açıklamışlardı.