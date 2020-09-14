Putin'in Birleşik Rusya partisi yerel seçimlerde 'zafer kazandığını' ilan etti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Muhalefet Tomsk şehir konseyinde en fazla oyu aldığını söylüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya partisi, ülkenin bazı bölgelerinde gerçekleşen yerel seçimlerde "büyük bir zafer kazandığı" ilan ederken muhalefet partileri, bazı bölgelerde kendilerinin galip geldiğini duyurdu.

Ülkedeki 85 idari bölgeden 41'inde 11-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen yerel seçimler, popülaritesi düştüğü söylenen Putin'in gücünü yeniden kanıtlaması için kritik önemde.

Seçimde 22 idari bölgenin yerel meclis üyeleri; 18 belediye başkanı; 11 bölge milletvekili ve Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'ya 4 vekil seçilecek.

Rusya'da her idari bölge aynı şekilde ve aynı kurumlarla yönetilmiyor. 6 farklı çeşit yerel yönetim var ve her biri için aynı zamanda seçim yapılmıyor. Bu seçimde Rusya'da kayıtlı seçmenin neredeyse 3'te biri kadar, 35 milyon seçmen oy kullanabileceği açıklanmıştı.

Üst düzey bir Birleşik Rusya yetkilisi, sandık çıkış anketlerine göre belediye başkanı seçimlerindeki tüm adaylarının seçimi kazandığını; yerel meclislerin tümünde de çoğunluğu kazandıklarını söyledi.

Ancak muhalefet, Siberya'daki şehirlerde oyların çoğunluğunu aldığını savunuyor. Bölgedeki farklı kaynaklardan ise birbiriyle çelişen rakam ve bilgiler geliyor.

Muhalif lider Alexei Navalni ve ekibi, Sibirya dahil bazı bölgelerde muhaliflerin bir araya gelmesi ve Birleşik Rusya partisinin adaylarının kazanmaması için taktik oy kullanılması yönünde çağrılar yapmış, seçimden haftalar öncesine kadar bu yönde çalışmalar yapmıştı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Koronavirüs salgını sebebiyle yığılmayı önlemek için Rusya'da ilk kez seçimler 3 güne yayıldı.

Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya dönüşü Noviçok isimli sinir gazıyla zehirlenmişti. Navalni'nin tedavisi, zehirlendikten 3 gün sonra gönderildiği Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.

Navalni'nin 2011'de kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, her bölgede Birleşik Rusya'nın yıllardır koltukta oturan adaylarını yenebilecek muhalif adayları belirleyerek onlara destek vermişti.

Navalni'nin ekibi, zehirlenme için Kremlin'i suçluyor ve sebebinin de yerel seçim için yürüttüğü kampanya olabileceğini söylüyor. Kremlin ise zehirlenmeye dair suçlamaları reddediyor.

Seçim yolsuzluğu endişeleri

Birleşik Rusya Partisi'nin konsey sekreteri Alexey Turchak, Rus medyasına göre "ön sayım ve sandık çıkış anketlerine göre zafer kazandıkları sonucuna ulaştıklarını" söyledi.

"Birleşik Rusya'nın tüm belediye başkan adayları ilk turda rahatlıkla kazanıyor gibi görünüyor. Yerel meclisler ve yerel dumalarda da istisnasız çoğunluk kazanıyoruz."

Ancak bağımsız izleme grubu Golos, gözlemcilerin seçimle ilgili belgelere ve yetkililere ulaşan şikayet dilekçelerine erişimlerinin kısıtlandığını; seçim sandıklarındaki gerçek oylarla sahte pusulaların değiştirildiğini söylüyor.

Seçimlerden sorumlu devlet yetkilisi Ella Pamfilova ise bu iddiaları "kötü niyetli ve taraflı" olarak değerlendirdi:

"An itibarıyla bu kadar fazla ihlâl görmüyoruz."

Muhalefetin adayları da, Turchak'ın açıklamasının aksine bazı bölgelerde Birleşik Rusya'dan daha fazla oy aldıklarını savunuyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Alexei Navalni

Fransız haber ajansı AFP, Navalni'nin Tomsk'taki ofisinin başında olan 28 yaşındaki Kseniya Fadeyeva, kendisinin ve bir muhalifin daha şehir konseyinde birer koltuk kazandıklarını açıkladı.

Navalni, Sibirya'daki Tomsk kentinde zehirlenmişti.

Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nun direktörü Ivan Zidanov, "Bu Navalni'nin ofis yöneticilerinden birinin kazandığı ilk seçim zaferi" açıklaması yaptı.

Navalni'nin Novosibirsk temsilcisi 37 yaşındaki Sergey Boiko'nun da konseyde bir koltuk kazandığını duyurdular.

Boiko, Birleşik Rusya ve ülke genelinde birçok bölgede yıllardır ikinci parti olarak çıkan Komunist Parti'ye karşı kendi bölgesinde bir muhalif ittifak oluşturmuştu.

Bu seçim, Temmuz ayında tartışmalı şekilde kabul edilen ve Putin'in 2036'ya kadar başkanlık koltuğunda kalmasına izin veren reformların ardından yapılan ilk seçim ve Putin bunu kendisine verilen desteğin testi olarak görüyor. Gelecek yıl yapılacak parlamento seçimleri için de hazırlık niteliğinde.

Geçen yıl birçok muhalif aday yerel seçimlerde yarışmaması için liste dışı bırakılınca, Moskova'da geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti. Güvenlik güçlerinin sert şekilde müdahale ettiği eylemlerde 1000'den fazla kişi tutuklanmış ve 4 yıla kadar hapis cezaları almıştı.