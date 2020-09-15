Nijeryalı porno yıldızı "kutsal mekanda çekim yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Osun tanrısına inananlar, Tobiloba Jolaosho'yu kutsal mekanlarını aşağılamakla suçluyor.

Nijerya polisi, porno yıldızı Tobiloba Jolaosho'nun, ülkede kutsal kabul edilen Osun-Osogbo'da porno film çekimi yaptığı için tutuklandığını duyurdu.

"Osun tanrısının evi" olduğuna inanılan ormanlık alan, Birleşmiş Milletler'in de Dünya Mirası Listesi'ne aldığı bir bölge.

Polis, "Kral Tblak HOC" olarak bilinen erkek porno yıldızı Jolaosho'nun bu ormanda pornografik bir film çektiği suçlamaları sebebiyle yakalandığını duyurdu. Jolaosho'nun avukatı henüz tutuklamayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Jolaosho, ülkede çok sayıda takipçisi olan popüler bir porno film yıldızı. Ormanda çektiği ve bazı parçalarını sosyal medya hesaplarında paylaştığı filmde, Osun tanrısına inananların giydiği beyaz kaftanlardan giyerken görülüyor.

'Toplum huzurunu bozdu'

Ünlü porno yıldızının çekimi ne zaman yaptığı ya da ormana nasıl girdiği bilinmiyor.

BBC'ye konuyla ilgili bilgi veren polis sözcüsü Opalola Yemisi, soruşturma tamamlandıktan sonra Jolaosho'nun "toplum huzurunu bozmaktan" mahkeme önüne çıkacağını söyledi.

Kaynak, Adedayo Okedare/BBC Fotoğraf altı yazısı, Her yıl düzenlenen Osun-Osogbo Festivali'ne binlerce kişi katılıyor