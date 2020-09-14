Aden: Yemen'de koronavirüs salgınında biri hariç tüm doktorların terk ettiği şehir

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Aden: Yemen'de koronavirüs salgınında biri hariç tüm doktorların terk ettiği şehir

Birleşmiş Milletler'e göre dünyada en ağır insani krizin yaşandığı Yemen'deki iç savaş 2015 yılının Mart ayından beri sürüyor.

Savaş nedeniyle ülkede sağlık sistemi çöktü. Hastaneler kullanılamaz halde. Bir yandan savaş sürerken, yönetim boşluğu ve dış müdahalelere maruz kalan ülke koronavirüs salgınına da hazırlıksız yakalandı.

Aden kentinde pandemi zirve noktasına ulaşırken, koruyucu malzemeleri olmayan doktorların çoğu hastaneleri terk etti.

Dr. Zuha ise Aden'deki hastalara bakmayı kabul eden ender doktorlardan biri…