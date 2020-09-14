İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı ‘6 kişi’ kuralına uymayanların yetkililere bildirilmesini istedi

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İngiltere'de İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse halka, en fazla 6 kişinin toplanması kuralını ihlâl eden komşularını yetkililere bildirme çağrısı yaptı.

İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren kapalı ya da açık mekanlarda 6'dan fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı.

Karar, İngiltere'de Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından alınmıştı.

Ülkede R sayısı (1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı), Mart ayından beri ilk kez 1 ile 1,2 arasında.

BBC'ye verdiği röportajda bir soru üzerine Bakan Yardımsıcısı Malthouse, bu kuralı ihlâl edenlerin telefonla bildirilmesini istedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kit Malthouse

İngiltere'de Pazartesi günü 2621 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 3 gündür 3000'den fazla yeni vaka belirleniyordu. Ülkede Pazartesi günü 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı 41.637'ye çıktı.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Martin Hewitt ise 6 kişi kuralının vatandaşların komşularını "ele verme" üzerine kurulmadığını kaydetti.

Hewitt, "Bu hepimizin sorumlu davranmasına dayanıyor" dedi.

King's College London Üniversitesi'nden Profesör Bobby Duffy BBC'ye, yaptıkları bir araştırmaya göre salgın sırasında 20 kişiden 1'inin kuralları ihlâl edenleri ihbar ettiklerini söylediklerini açıkladı.

Yeni kurallar neler?

İngiltere, İskoçya ve Galler'de Pazartesi gününden itibaren 6'dan fazla kişinin istisnalar haricinde bir araya gelmesi yasak olacak.

Yeni kural hem evler, hem de restoranlar, barlar ve parklar gibi kapalı ya da açık alanlar için geçerli olacak.

İskoçya'da en fazla 2 hane halkından insanlar bir araya gelebilecek, Galler'de ise bu kişiler aynı aileden olmak zorunda.

İngiltere'de söz konusu 6 kişiye her yaştan bireyler dahil, İskoçya'da 12, Galler'de 11 yaşından küçük kişiler bu 6 kişinin dışında tutulacak.

Kural okullar, üniversiteler, iş yerleri, düğünler, cenazeler ve takım sporları için geçerli olmayacak.

Kurallara uymayanlar 100 sterlin para cezasına çarptırılabilecek, toplam ceza 3200 sterlini bulabilecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, kurallara uyulması gerektiğini söyledi ve "Neden 5 kişi, neden 6 ya da 7 değil diye düşünebilirsiniz. Bilimin belirlediği sayıya uymak zorundasınız ve onlar 6 sayısını söylüyorlar ve bence bu kurala uymalıyız" dedi.