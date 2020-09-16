Kim Kardashian West de Facebook ve Instagram'ı boykot kampanyasına katıldı

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ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian West ve onlarca ünlü isim, "nefret, propaganda ve yanlış bilginin" yayılmasını protesto için sosyal medya hesaplarını bugün 24 saatliğine dondurma kararı aldı.

Kardashian West'in Instagram'da 188 milyondan fazla Facebook'ta da yaklaşık 30 milyon takipçisi var.

Kim Kardashian West dünkü açıklamasında "Sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilerin seçimlerde önemli bir etkisi var ve demokrasimizi sekteye uğratıyor. Bu platformlar, Amerika'yı bölmek isteyen grupların nefret, propaganda ve yanlış bilgilerini yaymasına izin vermeye devam ederken oturup sessiz kalamam" dedi.

Kardashian West ve aralarında Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence ve Katy Perry'nin de bulunduğu ünlüler, hesaplarını bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından Haziran'da başlatılan #StopHateforProfit (Kâr İçin Nefreti Durdur) boykot kampanyası çerçevesinde durduruyor.

Şarkıcı Katy Perry de Instagram hesabında "Bu platformlar, nefret dolu yanlış bilgiler yayan gruplar ve paylaşımlara göz yumarken boş boş oturamam" diye yazdı.

Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi olan oyuncu Ashton Kutcher de boykota destek kararını açıklarken "Bu araçlar nefret ve şiddet yaymak için çıkarılmadı" dedi.

'Facebook göz yumuyor'

Facebook'#StopHateforProfit kampanyasını düzenleyen gruplar, Facebook ve Instagram'ı nefret söylemi ve yanlış bilgiyi engellemek için yeterince çaba harcamamakla suçluyor.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan ve geçen yıl yaklaşık 70 milyar dolar reklam geliri açıklayan Facebook'a odaklanan boykot kampanyasına binlerce şirket ve kimi büyük insan hakları grupları da destek veriyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Katy Perry ve Orlando Bloom da boykota katıldı.

Bu grupların açıklamasında, Kasım'daki başkanlık seçimlerine gönderme yapılarak "Amerikan tarihinin en önemli seçimlerinden birine yaklaşırken, Facebook'un denetime muhtaç ve muğlak 'değişiklikleri', tehlikeli bir şekilde, demokrasimizi korumaktan uzak" denildi.

Facebook Haziran'da zararlı ya da yanıltıcı olma potansiyeli bulunan paylaşımlara uyarı etiketleri koyacağını açıklamıştı.