İtalya'da 7 kez firar eden müebbet mahkumu: Hapisten hep aşk için kaçtım

Kaynak, Sassari Eyaleti Emniyet Müdürlüğü Fotoğraf altı yazısı, Giuseppe Mastini, hapishaneden kaçtıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı

İtalya'da cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan 60 yaşındaki Giuseppe Mastini adlı mahkum, hapishaneden yedinci kez kaçmasının ardından bir çiftlik evinde yakalandı. Sevgilisini araması sayesinde izi bulunan Mastini, polise verdiği ifadede "Her seferinde aşk için kaçtım" dedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre ilk suçlarını Roma'da çocuk yaştayken işleyen Mastini, son olarak 1987 yılında cinayet de dahil bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mastini'nin adı, İtalyan yazar-yönetmen Pier Paolo Pasolini cinayeti soruşturmasına da karışmıştı. Ancak Mastini bu cinayetle ilgili suçlamaları reddetmiş ve bu davada mahkumiyet almamıştı.

İşlediği suçlar kadar hapisten kaçma hikayeleriyle de haberlere konu olan Mastini, 2017'de 6. kaçışında, sevgilisinin kredi kartı harcamaları takip edilerek bulunmuştu.

Kaynak, Sassari Eyaleti Emniyet Müdürlüğü Fotoğraf altı yazısı, Mastini kimliğini gizlemek için saçlarını sarıya boyadı

2017'de yaklaşık 1 ay boyunca aranan Mastini, son kaçışında ise 10 gün içinde bulundu.

Sardinya adasındaki Sassari kentinde yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Mastini, geçen ay sonunda "ödül" olarak verilen dışarı çıkma izninden faydalandı ancak çıkış izni süresinin dolduğu 6 Eylül'de tekrar cezaevine dönmedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca aranan Mastini sonunda dün Sassari yakınlarında bir çiftlik evinde saklanırken bulundu.

İtalyan basınına göre Mastini, kendisini yakalayan polislere direniş göstermedi, "Saçma bir şey yaptım ama her zaman aşk için kaçtım" dedi.

Güvenlik güçlerinin Mastini'nin yerini, sevgilisi ile yaptığı telefon görüşmesi sayesinde belirlediği belirtildi.