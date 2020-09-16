Barbados, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den 'Devlet Başkanı' unvanını almak ve cumhuriyet ilan etmek istiyor

Kraliçe 2. Elizabeth, 1977 yılında devlet başkanı sıfatıyla ülkeyi ziyaret ederken görülüyor

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

Kraliçe 2. Elizabeth, 1977 yılında devlet başkanı sıfatıyla ülkeyi ziyaret ederken görülüyor

Karayip ülkesi Barbados'ta hükümet, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den unvanını almak ve cumhuriyet ilan etmek istiyor. Hükümetten yapılan açıklamada, "Sömürge geçmişimizi tamamen arkamızda bırakmamızın vakti geldi" denildi.

Ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 55'inci yıl dönümü olan Kasım 2021'de tam bağımsızlık sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, ülke halkının Barbadoslu bir devlet başkanı istediğini söyledi.

Kaynak, Getty Images

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Açıklama, Başbakan Mia Mottley tarafından yazıldı

İngiltere'de Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise cumhuriyet ilanı konusunda kararı Barbados hükümetinin ve halkının alması gerektiği belirtildi.

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, bir Buckingham Sarayı kaynağının konunun aniden gündeme gelmediğini ve kamusal alanda pek çok kez görüşüldüğünü söylediğini aktardı.

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Haberin sonu

Eski bir İngiliz sömürgesi olan Barbados, 1966'da bağımsızlığını ilan etti.

Barbados, Karayipler'deki en kalabalık ve zengin ada ülkelerinden biri.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth halen anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin de kraliçesi konumunda, unvanı da "Devlet Başkanı".

2018 yılında göreve gelen Mia Mottley ise Barbados'un ilk kadın başbakanı olmuştu.