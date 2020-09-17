Organ kaçakçılığı: Mısır'da Avrupa vaadiyle kandırılanların organları nasıl çalınıyor?

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Ayşe, çocukları ve kız kardeşinin ailesiyle birlikte Avrupa'ya gitmek istiyordu.

Bir insan kaçakçısı onları Avrupa'ya götürmeye talip oldu. Ayşe'ye, Avrupa'ya ulaştığında ödeme yapabileceği söylendi.

Onlara, Avrupa'ya gidecek geminin ertesi gün kalkacağı söylenmişti.

Fakat gemi hiçbir zaman kalkmadı.

Ayşe ilaçla uyutulduğunu düşünüyor.

Uyandığında bir böbreği yoktu.

Ayşe'nin böbreği çalınmıştı.

Kız kardeşini ve kız kardeşinin ailesini bir daha hiç görmedi Ayşe.

Onların organları için öldürüldüğünü düşünüyor.

Ayşe'nin akrabalarının öldürüldüğüne dair bir kanıtımız yok fakat bunun gerçekleşme olasılığı var.

Her yıl binlerce yasadışı ameliyat

Ayşe, Mısır kaynaklı organ ticaretinin kurbanlarından sadece bir tanesi.

Çünkü ülkede organları eksik şekilde çölde bulunan göçmen ve mülteci cesetlerine dair ihbarlar artıyor.

Dünya çapında, organ nakillerinin yüzde 5 ila 10'unun karaborsada satılan organlarla yapıldığı düşünülüyor.

Bu, her yıl binlerce yasadışı ameliyat anlamına geliyor.

BBC'nin Panorama programı, Mısır'ın Kahire kentindeki organ ticaretini araştırdı.

Avrupa'ya götürülme vaadiyle kandırılıp, organları çalınan kurbanlarla konuşan BBC ekibi, organ ticareti yapan çete üyelerine de ulaştı.

Bir çete üyesi, her hafta 20-30 arası böbrek nakli ayarladıklarını söylerken, bazı insani yardım kuruluşlarının da organ bulmak için kendilerine yardım ettiğini anlattı.

Çete üyesinin anlattıklarına göre, çalınan organlar özel klinik ve hastanelerde naklediliyor.