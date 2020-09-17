İsviçre'nin Basel kentinde primatların yaşam hakları için halk oylaması yapılacak

Böylece halk oylaması yapılmasının önü açılmış oldu.

2019'da yerel bir mahkeme de itirazları geçersiz bulunca dava Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.

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Yetkililer, "insan olmayan primatların yaşam hakkıyla fiziksel ve akıl sağlığının korunması hakkının" kanton anayasasına geçirilmesini istiyor.

Hayvan yetiştiriciliğinin yasaklanması için de oylama yapılacak

Aynı grup, iki yıl önce de İsviçre genelinde büyük çaplı hayvan yetiştiriciliğinin yasaklanması için bir girişim başlatmıştı.