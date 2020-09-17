Hollanda'da çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı

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Avrupa'da yasa dışı örgütlerin de yoğun şekilde kullandığı şifreli telefon şebekesi EncroChat mesajları, Hollanda'daki çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığını ortaya çıkardı.

Hollanda emniyeti, polis birimlerini soruşturmak için özel bir yolsuzlukla mücadele ekibi oluşturdu.

Yetkililere göre, yolsuzluk yapan polislerin sayısı endişe verici boyutta.

Hollanda ve Fransa polisinin geçtiğimiz aylarda ortaklaşa gerçekleştirdiği soruşturma sonucu, şifreli telefon şebekesi EncroChat'in 23 milyon adet mesajı ele geçirildi.

Özellikle suç örgütlerinin dinleme ya da takip edilme korkusu yaşamadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan EncroChat'in, yaklaşık 50 bin kullanıcısından 12 bininin Hollanda'da bulunduğu belirlendi.

Ele geçirilen mesajların bir kısmının incelenmesi sonucu Hollanda, Fransa İngiltere, İsveç ve Norveç'te yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Polis bilgi sızdırdı

Şifreli mesajları inceleyen Hollandalı müfettişler, polisin de ciddi biçimde yolsuzluğa bulaştığını saptadı.

De Telegraaf gazetesine göre, şu ana kadar çözülen mesajlarda, polisin suçlulara bilgi sızdırdığı belirlendi.

Emniyet bünyesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamanın yanı sıra, yolsuzluk iddialarını da soruşturmak amacıyla özel bir birim oluşturuldu.

Hollanda Emniyet Genel Müdürü Henk van Essen, milyonlarca şifreli mesajın incelenmesine devam edildiğini belirterek, "Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler bile, özel bir ekip oluşturacak kadar ciddi" dedi.

'Çürük elmalar ayıklanacak'

Şifreli mesajlar çözüldükçe, polisin karıştığı yolsuzluğun boyutunun da büyüdüğü belirtiliyor. Henk van Essen, "sinyalleri ciddi ve endişe verici" bulduğunu vurgulayarak, EncroChat soruşturmasının, kimsenin dokunulmaz olmadığını da gösterdiğini söyledi. Van Essen'e göre, özel soruşturma birimi sayesinde, "polisteki çürük elmalar" ayıklanacak.

Hollanda Polis Birliği Başkanı Jan Struijs'a göre ise, yolsuzluğun boyutu küçümsenemeyecek düzeyde. Struijs, bu sorunun "alçı ile sıvanıp kapatılamayacak kadar büyük olduğunu" vurgulayarak, polis içindeki yolsuzluğun çok ciddiye alınması gerektiğini savundu.

Polis Birliği Başkanı, emniyet içindeki yolsuzluğun, organize suçun bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bu uzun süredir yeterince ele alınmadı. Hollanda'da organize suç tamamen kontrolden çıktı" dedi.

EncroChat soruşturması kapsamında, Brabanat bölgesinde ortaya çıkarılan işkence konteynerleri ile ilgili dava da, Perşembe sabahı Amsterdam Mahkemesi'nde başladı.