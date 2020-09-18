Fotoğraflarla: Brezilya'da tropikal sulak alanları kasıp kavuran yangınlar

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Mato Grosso eyaletindeki yangını söndünmeye çalışan bir itfaiyeci.

Brezilya'nın Pantanal sulak alanlarında bu yıl 15 binden fazla yangın çıktı ve yaygın yıkıma yol aztı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (Inpe) verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat fazla.

Bazı fotoğrafları rahatsız edici bulabilirsiniz

Kaynak, Shutterstock Fotoğraf altı yazısı, Matto Grosso'daki Pantanal bölgesinde, yangınların ortaya çıkarttığı yıkımı yansıtan bir insansız hava aracı görüntüsü.

Bu sulak alanlar, dünyanın biyolojik açıdan en büyük çeşitlilik içeren yerlerinden biri.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Pantanal'daki yangından kaçmaya çalışan bir geyik.

Bölgede bu yıl şu ana dek Toplamda 15.756 yangın tespit edildi. Geçen yıl aynı dönemde 5.109 yangın kayıtlara geçmişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Pantanal'da ağaçları yakan alevler gökyüzüne tırmandı.

Brezilya Ulusal Ulusal Orman Yangınlarını Önleme Merkezi (Prevfogo) Pantanal'da 2020 yılında şu ana dek 2,9 milyon herktarlık alanın yandığını hesaplıyor.

Matto Grosso do Sul ve Matto Grosso eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Yangınların büyük yıkım yarattığı bölgedeki bir nehrin, insansız hava aracıyla çekilen fotoğrafı.

Çevre Bakanı Ricardo Salles, yangınların "dev boyutlarda" yayıldığını söyledi.

Ancak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Pantanal ve Amazon bölgesindeki yangınlar nedeniyle hükümetine karşı yöneltilen eleştirilerin "orantısız" olduğunu savundu.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Matto Grosso eyaletinde nehri geçen bir jaguar.

Her yıl yağmurların getirdiği taşkınlarla canlanan bölge, jaguar, pirana, kapuçin maymunları, yeşin anakondalar ve binlerce bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Yangınlardan kaçan bir grup jaguar, Encronto das Aguas Eyalet Parkı'nın bir başka köşesine doğru geçti.

Brezilya'da kurak mevsimde yangınlar sık sık doğal şekilde çıkıyor, ancak hayvancılıkla uğraşan bazı çiftlik sahipleri, hayvanları için mera alanı açmak için kasten de yangın çıkartabiliyorlar.

Kaynak, Shutterstock Fotoğraf altı yazısı, Ormanın ortasında, yanmış bir binayı gösteren, insansız hava aracı fotoğrafı.

Uzmanlar, yangınlarda kaç hayvanın öldüğünü hesaplamanın imkansız olduğunu söylüyor, ancak kayıpların dev boyutlarda olmasından korkuluyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Yangında ölmüş bir timsah.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Pantanal'da gökyüzünü kaplayan duman.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Bir veteriner, yangında yaralanan koatiyi (rakun benzeri bir hayvan) tedavi ediyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Bir kaplumbağanın yanmış kabuğu