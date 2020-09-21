Avustralya'da yolunu şaşırıp Doğu Timsah Nehri'ne giren balina, okyanusa döndü

Kaynak, PArks Australia Fotoğraf altı yazısı, Kambur balina, okyanusa döndükten sonra görüldü.

Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde göç sırasında yolunu şaşırarak Doğu Timsah Nehri'ne giren 16 metrelik bir kambur balina, bir haftayı aşan bir süre sonra okyanusa dönmeyi başardı.

Timsahlarla dolu nehirde balinanın zarar görmediği belirtildi.

Normalde timsahlar, dev cüsseleri nedeniyle balinalar için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak nehrin sığ kıvrımlarında mahsur kalması halinde balinanın timsahlara yem olabileceğinden endişe ediliyordu.

Kaynak, NT HÜKÜMETİ Fotoğraf altı yazısı, Balina akıntıya karşı 30 kilometre kadar yüzdü.

Avustralyalı uzmanlara göre iki hafta önce Avustralya'nın en büyük ulusal parkı olan Kakadu Ulusal Parkı'nda üç kambur balina tespit edildi. Balinalardan ikisi sonradan denize dönmeyi başardı.

Ancak balinalardan biri, denizden 30 kilometre kadar içeri girdi. Balinanın okyanusa geri dönebilmesi için bölgeye teknelerin girişi yasaklanmıştı.

Balinanın suların yükselmesi sayesinde yönünü bularak Van Diemen Körfezi'ne yüzdüğü açıklandı.

Kaynak, NT HÜKÜMETİ Fotoğraf altı yazısı, Kambur balinaların bu kadar içeri yüzdükleri hiç görülmemişti.

Antarktika'ya gidiyordu

Bölge hükümetinde görevli Carole Palmer adlı bir deniz ekosistemleri uzmanı, balinaların Antarktika'ya giderken yollarını şaşırıp nehre girdiklerini tahmin ettiklerini söyledi.