Koronavirüs: Madrid'de yüz binlerce kişiye 'Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayın' çağrısı

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İspanya'nın başkenti Madrid'in bazı bölgelerinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan önlemler artırılıyor. 850 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelerde zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı.

Yerel yönetim, vaka artışlarının hız kazandığı bölgelerde Pazartesi gününden itibaren yeni kısıtlamalar getirdi.

Son iki haftada İspanya'da Covid-19 vakalarının sayısı 122 bini aştı. Bunların üçte biri Madrid'de görüldü.

100 bin kişi başına düşen vaka sayısı İspanya çapında 259, Madrid'de ise bu rakam 659. Kentin bazı bölgelerde bu oranının şehir ortalamasının iki katı olduğu belirtiliyor.

Halen 100 bin kişi başına vaka sayısı İngiltere'de 59, Fransa'da 166, İtalya'da ise 33.

850 bin kişi kıtılamalardan etkileniyor

Madrid Yerel Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Cuma günü yaptığı açıklamada, salgında ikinci dalgayı önlemek amacıyla başkent ve çevresinde 850 bin kişinin yaşadığı 37 semtte 21 Eylül'den itibaren kısıtlama önlemleri alınacağını söylemişti.

Ayuso bu tedbirlerin ülke çapında karantinayı önleme amacı taşıdığını, aksi halde "ekonomik felaket" yaşanacağını vurgulamıştı.

Yeni önlemler, kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde yaşayanların sadece iş, eğitim, hukuki ve tıbbi zorunluluklar gereği bu bölgelere giriş ve çıkışı, altı kişiden fazla insanın bir araya gelmemesini, parkların kapatılmasını öngörüyor.

İspanya, 640 bini aşkın vaka sayısı ile Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke oldu. Ülkede can kaybı ise 30 bini aştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Madird'de yapılan gösterilere sağlık çalışanları da destek verdi.

Madrid Yerel Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "yükselen salgın eğrisini düzleştirmek" amacıyla ortak bir strateji belirlemek üzere bugün bir görüşme yapacak.

İspanya genelinde hastane yataklarının yüzde 8,6'sında Covid-19 hastaları tedavi görüyor. Madrid'deki hastanelerde ise bu oran yüzde 21'e ulaştı. Bölgedeki iki hastanede yoğun bakım servisinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtiliyor.

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'Sınıf temelli önlemlere hayır'

Öte yandan, Madrid Yerel Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso'nun, koronavirüs vaka sayılarının artışında "göçmenlerin yaşam tarzını ve nüfus yoğunluğunu" sorumlu tutan açıklamaları tepki topladı.

Pazar günü yapılan gösterilerde "Birlik!", "Sağlık hizmetleri!", "Ayuso istifa!" sloganları atıldı; "Vallecas getto değil", "Ayrımcılığa hayır" ve "Sınıf temelli önlemlere hayır" yazılı pankartlar taşındı.

Kısıtlamaların uygulanacağı 37 bölgenin 12'sinde yapılan gösterilerde, salgına karşı alınan önlemlerin sosyoekonomik açıdan ayrımcılık doğurduğuna dikkat çekildi.