AB'den bir Türk şirketine 'Libya yaptırımı'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Portekiz Avrupa Bakanı Ana Lucia Zacarias ile İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya bugünkü zirvede konuşurken

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri gerekçesiyle Türk, Ürdünlü ve Kazak birer şirket ile iki Libya vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldığı bildirildi.

İki diplomatik kaynakla görüşen Reuters ajansı, söz konusu şirketlerin havacılık ve denizcilik sektörlerinden olduğunu aktarıyor.

Şirketlerin ismi ise henüz bilinmiyor.

Bugün Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının aldıkları kararların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Fransız haber ajansı AFP, alınan yaptırım kararıyla birlikte şirketlerin AB'deki varlıklarının dondurulacağını, AB finansal piyasalarına erişimlerinin engelleneceğini ve AB içindeki şirketlerle ticaret yapmalarına izin verilmeyeceğini aktarıyor.

Birleşmiş Milletler, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri çatışmaların yaşandığı Libya'ya yönelik bir silah ambargosu kararı almıştı.

Avrupa Birliği de Akdeniz'deki donanmasıyla bu ambargoyu denetliyor.

AFP'nin aktardığına göre AB, ambargoyu delenlere dair istihbarat da topluyor ve bugün karar verilen ceza, AB'nin Libya'ya dair verdiği ilk yaptırım kararı oldu.

Ajansa göre bu karar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle halihazırda gergin olan AB - Türkiye ilişkilerini daha da germe riski taşıyor.