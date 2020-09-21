Biden, Trump'ın seçimlerden önce Yüksek Mahkeme için bir aday gösterecek olmasını "gücü kötüye kullanmak" olarak yorumladı

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ABD başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump'ın seçimlerinden önce Yüksek Mahkeme'ye birisini aday gösterecek olmasının "gücün kötüye kullanılması" olacağı yorumunu yaptı.

Başkan Trump, 87 yaşında yaşamını yitiren Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine bir kadını aday göstereceğini açıkladı.

Biden ise Cumhuriyetçi senatörleri bu oylamayı ertelemeye davet etti.

ABD'de yargıçların Yüksek Mahkeme'ye atanması başkanın aday göstermesiyle gerçekleşen siyasi bir karar. Bu karar daha sonra senatörlerin oylarıyla onaylanıyor ya da reddediliyor.

Demokratların ise Cumhuriyetçilerin ülkenin en yüksek mahkemesinde muhafazakâr çoğunluğu sağlamasından korkuyor.

Dokuz üyeli mahkemenin ideolojik dengesi, ABD hukukundaki önemli konulardaki kararlar açısından hayati görülüyor.

Biden, Trump'ın kararı hakkında ne söyledi?

Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın bunun güçle ilgili olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.

Biden, "ABD Anayasası Amerikalılara seslerinin duyulması şansını veriyor. Ki sesleri de duyulmalı. Bu görevi kötüye kullanmaya izin vermeyeceklerini açıkça göstermeliler" diye konuştu.

Cumhuriyetçi senatörlere seslenen Biden, "Lütfen vicdanınıza uyun, bırakın insanlar konuşsun, ülkemizi saran alevleri söndürün" dedi.

Biden, seçimi kazanması durumunda Trump'ın adayının geri çekileceğini ve daha sonra da birini aday göstermeden iki partiden senatörlere danışarak bir karar alacağını söyledi.

Herhangi bir potansiyel adayının olmadığını söyleyen Biden, ilk tercihinin "Yüksek Mahkeme'de ilk kez yer alacak Afrika kökenli Amerikalı bir kadın olarak tarihe geçeceğini" ifade etti.

Senatörler nasıl tepki verdi?

İki Cumhuriyetçi senatör, Susan Collins ve Lisa Murkowski, oylamanın ertelenmesini destekledi.

Maine Senatörü Collins, şu anda başlayan bir adayı inceleme sürecine "itirazının olmadığını" ancak Senato'nun Kasım ayındaki seçimlerden önce adayı oylaması gerekmediğini söyledi.

Alaska Senatörü Murkowski ise kendisinin 2016 seçimlerinden sekiz ay önce de mahkeme için yargıç adayının açıklanmasını desteklemediğini söylerken, aynı standardın şimdi de geçerli olması gerektiğini belirtti.

Her iki kadın senatör de geçmişte kürtaj hakları gibi konular da dahil olmak üzere Cumhuriyetçilerin çizgisinden kopmuştu. Collins'in adaylığı bu yıl zor olarak görünse de kendisini "ılımlı" olarak savunmaya çalışıyor.

Bu iki senatöre iki Cumhuriyetçi senatörün daha katılması durumunda oylamanın önüne geçilebilecek.

Oyların eşit olması durumunda, ABD Anayasası, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in beraberliği bozan bir oy kullanmasına izin veriyor.

Cumhuriyetçi Mitch McConnell, bu sonucu önlemek için Cumhuriyetçi senatörlerin desteğini almaya çalışıyor. Kararsız olduğu bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lamar Alexander'ın desteğini ise çoktan kazandı.

Demokratlar, Cumhuriyetçi senatörlerin 2016'da Başkan Barack Obama'nın ABD üst mahkemesi seçimini engellediğini savunarak Kasım seçimlerinden önce de herhangi bir aday gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyorlar.

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Trump, aday hakkında ne dedi?

Trump, Ginsburg'un halefi için "gecikmeden" yemin edeceğine söz verdi.

Cumartesi günü Kuzey Carolina, Fayetteville'de düzenlenen bir kampanya mitinginde, "Yargıç bence bir kadın olmalı çünkü aslında kadınları erkeklerden çok seviyorum" dedi.

Trump daha önce olası seçenekler olarak federal temyiz mahkemelerinde görev yapan iki kadın yargıcı, Amy Coney Barrett ve Barbara Lagoa'yı övdü. Her iki yargıç da Yüksek Mahkeme'nin dengesini Cumhuriyetçiler lehine daha da değiştirecek muhafazakarlar.

McConnell ise Trump'ın adaylık kararına göre hareket etmeyi ve başkanlık seçiminden önce Senato'da oylamaya getirmeyi planladığını söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İnsanlar Ginsburg'un ölümünün ardından ABD Yüksek Mahkemesi'nin önünde bir araya geldi.

Seçim ne kadar sürede yapılabiliyor?

1975 yılından bu yana, Senato'nun bir adayı onaylaması ortalama olarak 70 gün sürüyor.

Başkan, adayını açıkladıktan sonra, Senato Yargı Komitesi adayı inceler ve onay oturumlarını düzenler. Adaylar genellikle Washington DC'de senatörlerle yüz yüze görüşür. Komite adaylığı onaylarsa, basit çoğunluğun gerekli olduğu nihai bir onay oylaması Senato'ya gelir.

Tüm bunları 3 Kasım seçimlerinden önce - 50 günden kısa bir süre önce - yapmak alışılmadık bir hız gerektirecek.

Kongre Araştırma Servisi verilerine göre, bu süreç Ginsburg'un 1993 yılında Senato tarafından seçilmesinde 42 gün sürdü.