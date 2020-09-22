John Lennon'ın katili, 'alçakça eylemi' nedeniyle özür diledi

Chapman "Aşırı ünlüydü. Onu karakteri ya da olduğu insan yüzünden öldürmedim. Bir aile adamıydı. Bir ikondu. Bizim şimdi konuşabildiğimiz şeyler hakkında o zaman konuşabilen biriydi. Çok, çok, çok ünlü olduğu için onu öldürdüm ve ben çok, çok, çok yoğun bir şekilde kişisel şöhret arayışındaydım ve çok bencildim" diye de ekledi.