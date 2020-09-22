İtalya'da üniversiteye 'Suarez' baskını: Dil sınavı incelemeye alındı

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İtalyan polisi, Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'e İtalyanca sınavında kolaylık sağladıkları gerekçesiyle Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne baskın düzenledi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre üniversite görevlilerinin telefonunu dinleyen İtalyan polisi, görevlilerin "Suarez'in tek kelime İtalyanca konuşamadığını" ama buna rağmen sınavı geçmesi konusunda anlaşıldığını tespit etti.

İddialara göre üniversite Suarez'e sınav sorularını önceden verdi.

Üniversite ise suçlamaları reddediyor ve "kurallara uygun, şeffaf bir şekilde" hareket ettiğini savunuyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İtalyan savcılar, Barcelonalı futbolcunun İtalyan ekibi Juventus'a transfer ihtimalinin konuşulduğu günlerde yapılan bu sınavın usulsüz olduğunu belirtti.

Perugia Başsavcısı Raffaele Cantone, aralarında üniversite rektörünün de olduğu beş üniversite çalışanının sorgulandığını açıkladı.

Hakkında soruşturma açılan kişiler arasında Suarez bulunmuyor.

İtalyan savcılar: Sınav usulsüz

Luis Suarez'in İtalyan pasaportu almak için İtalyanca sınavını geçmesi gerekiyordu.

İtalyan pasaportu, Suarez'in tüm Avrupa kulüplerinde Avrupa Birliği (AB) oyuncusu statüsünde, yabancı kotasına takılmadan oynayabilmesini sağlayacaktı.

Eşi İtalyan vatandaşı olan Suarez'in Perşembe günü girdiği sınavı geçtiği açıklanmış, İtalyan basını ise Uruguaylı futbolcuya iltimas gösterildiğini iddia etmişti.

Avrupa ülkelerindeki futbol liglerinde kulüplerin AB vatandaşı olmayan futbolculara dair kotaları bulunuyor. AB üyesi ülkelerin vatandaşları ise emeğin serbest dolaşım hakkı nedeniyle kısıtlanamıyor.

Bu süreçte Juventus'un, Atletico Madrid forveti Alvaro Morata'yı sağlık kontrolünden geçirmesi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini azalttı.

Reuters haber ajansı, Suarez'in yeni kulübünün Morata'dan boşalan yeri doldurmak isteyen Atletico Madrid olabileceğini bildirdi.

Tartışmalı bir kariyeri olan Suarez, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan savunma oyuncusu Georgio Chiellini'yi ısırdıktan sonra futboldan dört ay men edilmişti.