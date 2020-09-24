Hollanda'da Hümeyra Ergincanlı cinayeti sonrası tasarlamadan öldürme cezası 25 yıla yükseltiliyor

Kaynak, MEDIA TV Fotoğraf altı yazısı, Cinayetin işlendiği Tasarım Koleji

Hollanda'da 2018 yılında kadın cinayetine kurban giden 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın katili Bekir Eraslan'a verilen cezanın az olduğuna ilişkin tepkiler üzerine, hükümet ceza yasasını değiştirme kararı aldı. Mahkeme, 30 yaşındaki Bekir Eraslan'a, cinayeti planlayarak işlemediği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası vermişti.

Hollanda hükümeti, tepkiler üzerine tasarlamadan insan öldürme cezasının üst sınırını 15 yıldan 25 yıla çıkaran bir yasa teklifi hazırladı.

Yasa teklifi Meclise gönderildi.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Yasal Koruma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı teklifte, cinayetle, tasarlayıp öldürme cezaları arasındaki farkın azaltılması öngörüldü.

Hükümete göre, öldürme için verilen 15 yıllık en yüksek ceza, suçun ciddiyeti ile bağdaşmıyor. Bu ciddi suç, kurbanların yakınlarında telafisi imkansız acılara neden oluyor, aynı zamanda toplumda tiksinti ve güvensizlik duygularına yol açıyor.

Meclisteki partilerin büyük çoğunluğunun, yasa değişikliğine olumlu baktığı belirtiliyor.

Mahkeme başkanı da cezaya dikkat çekmişti

Tasarım koleji öğrencisi Hümeyra Ergincanlı, 2018 yılında Rotterdam'da öldürülmüştü.

Hümeyra Ergincanlı'nınailesi, kadın örgütleri ve kamuoyu tarafından az bulunarak eleştirilen cezaya ilişkin olarak mahkeme başkanı, kasıtsız öldürme olaylarında ceza üst sınırının 15 yıl olduğuna dikkati çekti.

Mahkeme başkanı, "Şimdi yasanın belirttiği gibi, en fazla 15 yıl hapis cezasının hala iyi olup olmadığını görmek politikacılara kalmıştır" dedi.

Hollanda Başsavcısı Gerrit van der Burg de, bu yılın başlarında öldürme ile kasten öldürme konularında verilen hapis cezaları arasındaki farkın büyük olduğunu vurgulayarak, yeni bir yasal düzenleme önerisini gündeme getirmişti.

Başsavcı, tasarlamadan öldürme için verilen hapis cezasının üst sınırının artırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Şu anda temyiz aşamasında olan Hümeyra davasında savcılık, olayın "planlı bir kadın cinayeti olduğunu" kanıtlamak için, öldürme anınını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemede gösterilmesini istedi.

Savcılık, Hümeyra'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis ve klinikte zorunlu tedavi cezasını az bularak, kararı temyiz etmişti.