ABD'de hamile bir kadın eşini köpekbalığı saldırısından kurtardı

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir adalar serisi olan Florida Keys'ta hamile bir kadın denize girerek eşini köpekbalığı saldırısından kurtardı.

Polisin açıklamasına göre 30 yaşındaki Andrew Charles Eddy, şnorkelle yüzerken bir köpekbalığı tarafından ısırıldı.

Hamile eşi Margot Dukes-Eddy'nin köpekbalığının sırt yüzgecini ve denizdeki kanı gördükten sonra 'hiç tereddüt etmeden denize girdiği' belirtildi.

Eşini karaya çektikten sonra diğer aile üyelerinin 911'i aradığı aktarıldı.

Andrew Charles Eddy, Miami'deki bir travma merkezine hava yoluyla gönderildikten sonra omuzundaki yaralar için tedavi gördü.

Eddy'nin hastaneye ulaştığı sırada durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Georgia eyaletinde yaşayan çiftin ailesiyle beraber Florida'da tatil yaptığı ve bir tekneyle yolculuk yaptığı ifade edildi.

Florida, dünyada en çok köpekbalığı saldırısının gerçekleştiği yer.