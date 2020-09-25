Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Koreli bakanlık yetkilisinin öldürülmesi ardından Seul'den özür diledi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'ndan bir yetkilinin öldürülmesi nedeniyle Seul'den özür diledi. Gözlemciler, Kim Jong-un'un özür dilemesinin nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekiyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, adı açıklanmayan ve yüzerek Kuzey'e geçmeye çalıştığı belirtilen yetkilinin Pazartesi günü Kuzey Kore askerlerince öldürüldüğünü ve cesedinin koronavirüse karşı önlem olarak yakıldığını açıklamıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre Kim Jong-un, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e bir mektup göndererek "çok üzgün olduğunu" belirtti. "Düş kırıklığına uğradığını" ifade eden Kim "Böyle bir şey hiç yaşanmamalıydı" dedi.

Son on yıldır ilk kez Kuzey Kore güçlerinin bir Güney Kore vatandaşını öldürmesi güneyde öfkeye yol açmıştı.

İki Kore arasındaki sınır sıkı bir gözetim altında ve ülkeye koronavirüsün girmesini engellemek amacıyla Kuzey Kore'nin sınırda "vur ve öldür" politikası izlediği sanılıyor.

'Cesedini yakmadık'

Kuzey Kore ayrıca, Kuzey Kore sularında bulunan yetkiliye 10 el ateş açıldığını ve Güney'in iddia ettiği gibi cesedinin değil, suda kalmak için tutunduğu nesnenin yakıldığını duyurdu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, "gaddarca bir eylem" dediği bu olay için Kuzey'den açıklama istemiş ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmişti.

Kuzey Kore sularında bitap halde bulundu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Güney Kore'ye bağlı Yeonpyeong Adası Kuzey Kore ile sınıra yakın

Güney Kore'nin açıklamasına göre, bakanlık yetkilisi Yeonpyeong Adası yakınlarındaki sınır bölgesinde kaçak balıkçılık iddialarını araştırmak üzere bulunuyordu.

İki çocuk babası olduğu belirtilen 47 yaşındaki yetkili, öğle yemeği sırasında devriye yaptıkları gemiden kayboldu. Daha sonra gemide ayakkabıları bulunan bu kişinin bir can yeleği aldığı anlaşıldı.

Seul'e göre bakanlık yetkilisi, daha sonra Kuzey Kore sularında bitap halde bulundu.

Üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili tarafından sorgulanan bu kişinin infazına karar verildiği, cesedinin gaz maskesi takan Kuzey Kore askerleri tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirtildi.