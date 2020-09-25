Times: İngiltere'nin güvenli ülkeler listesindeki Türkiye'ye tatil talebi büyük oranda arttı

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İngiliz Times gazetesi, İngiltere'nin dönüşte 14 gün karantinada kalınmasını şart koştuğu ülkelerin listesini büyütmesiyle, sonbahar tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya'ya talebin büyük ölçüde arttığını yazdı.

Times'ın "büyük Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Covid-19 vaka oranlarına sahip ülke" olarak tanımladığı Türkiye'deki tatiller için yapılan aramaların, sitedeki toplam aramaların üçte birini oluşturduğu belirtiliyor.

Haberde son iki haftada, İtalya'ya tatil talebinin yüzde 18, başta tarihi Krakow kenti olmak üzere, Polonya'ya tatil talebinin ise yüzde 25 yükseldiği kaydediliyor.

Son iki haftada Yunanistan'a talebin ise yüzde 17 düştüğü kaydediliyor.

Paket tatil sitesi Travelsupermarket, Türkiye'ye talebin, iki hafta öncesine kıyasla yüzde 15 arttığını açıkladı.

Yedi günlük bir dönemde 100 binde en az 20 kişi

İngiltere hükümeti, dönüşte 14 gün karantinada kalınması gereken ülkeler listesine Danimarka, İzlanda, Slovakya ve Karayipler'deki Curaçao Adası'nı ekledi.

Son iki ayda, daha önce İngiliz tatilciler için "güvenli" kabul edilen 34 ülke daha eklendi.

Bu ülkeler arasında, İspanya, Fransa, Portekiz, Malta, Hırvatistan, Belçika ve Hollanda da bulunuyor.

İngiltere hükümeti, yedi günlük bir dönemde 100 binde en az 20 kişide koronavirüs vakası görülen ülkelerden gelenlerin 14 gün karantinada kalmasını şart koşuyor.