Paris'te eski Charlie Hebdo ofisi yakınlarındaki bıçaklanma olayında 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Bıçaklı saldırı Charlie Hebdo'nun eski ofisinin yakınlarında düzenlendi

Cuma günü yaşanan bıçaklı saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kasap bıçağıyla mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'te eski ofisi yakınlarında iki kişiye saldıran saldırgan ve 6 kişinin daha gözaltına alındığı duyuruldu.

Pakistan kökenli ve 18 yaşında olduğu belirtilen saldırgan, olay yeri yakınlarında gözaltına alınmıştı. Polis, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişinin daha gözaltına alındığını ve sorgularının sürdüğünü açıkladı.

Fransız polisi, saldırıya terör saldırısı olarak yaklaştığını belirtiyor.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, bunun "Açık bir İslami terör saldırısı" olduğunu söyledi. Polisin bölgedeki tehdide yeterince ciddiyetle yaklaşmadığını savundu.

2015'te 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen 2 kişiye yardım ettikleri gerekçesiyle 14 kişinin yargılandığı dava devam ediyor.

Saldırının ardından Charlie Hebdo'nun ofisi boşaltılmıştı. Binayı şu anda bir televizyon prodüksiyon şirketi kullanıyor.

Cuma günkü saldırıda ağır yaralanan iki kişinin ismi henüz açıklanmadı ancak prodüksiyon şirketinde çalışan bir kadın ve bir erkek olduğu belirtildi.