Avusturya'da 'MİT itirafçısı' olduğunu söyleyen kişinin 'suikast talimatı aldığı' iddialarıyla ilgili neler biliniyor?

Peter Pilz: Erdoğan'ın Avusturya ve dünya genelindeki ağını araştırıyorduk

İddianame ve iddialarla ilgili Avusturya makamları tarafından bilgilendirildiğini belirten Berivan Aslan, Feyyaz Ö'ye dair "Feyyaz Ö. emekli MİT mensubu olduğunu iddia ediyor ama ellerinde kendisine karşı çok bilgi olduğundan dolayı 'suikastı gerçekleştirseydi ona sahip çıkmayacaklarını, suçlu olarak damgalanacağını' söylüyor. Bu sebepten dolayı itiraf etmesi gerektiğini, can güvenliğini ve ailesinin güvenliğini düşündüğü söylüyor" dedi.

Berivan Aslan: Muhalifler hedef alınıyor

"Ben her zaman Türkiye'deki demokrat kitlenin sesi olmaya çalıştım. Her kesimin, her ne olursa olsun kim mağdursa, zordaysa sesi olmaya çalıştım. Basın özgürlüğünden, insan haklarına, avukatlardan mağdur doktorlara kadar. Avrupa'da bu sıkıntıları dile getiriyorum, gerçekleri söylemek bizleri hedef noktası haline getirdi."