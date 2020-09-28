Fransa'da 'dövmeli öğretmen' tartışması: Vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi

Sylvain Helaine ise dersine girdiği öğrenciler ve aileleriyle bir sorun yaşamadığını savunurken "Sanırım küçük bir çocuk beni gördükten sonra kabuslar yaşamış. Bir canavar ya da korkunç bir yaratık olarak rüyalarına girmişim. Ailesi de şikayet etmiş. Okul yönetiminin arkamda durmaması üzücü. Ailelerin söylediklerini hemen yerine getirdiler" dedi.