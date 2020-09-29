Nusret Boston, koronavirüs güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

ABD'de Boston Belesiyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Covid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et'ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CNN ve Associated Press ajanlarının haberlerine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.