'Covid-19, yolcu gemisi sektörünü vurdu, Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü'

'Aliağa küresel mali krizdekinden sonraki en iyi dönemini yaşıyor'

7news sitesine göre, dünyanın en büyük yolcu gemisi şirketi Carnival'in filosunun yaklaşık yüzde 20'sini elinden çıkarma kararı aldığını, her biri yüz milyonlarca dolar değerinde olan Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Fantasy ve Royal Caribbean's Monarch of the Seas gemilerinin hurda fiyatına satıldığı bilgisine yer veriliyor.