BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal edenleri kovmaya hazırım

Son dönemde, BBC'de 'The Match of the Day' adlı futbol programında yorumculuk ve sunuculuk yapan İngiltere'nin unutulmaz golcülerinden Gary Lineker'in Twitter hesabından siyasi yorumlar yapması tartışma yaratmıştı.