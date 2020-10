Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı, dünyanın 'en uzak' adasında yaşam

"Hayat ahbaplığı"

Tristan da Cunha'nın 245 sakininin tamamı (son sayıma göre 133 kadın, 112 erkek), Edinburgh of the Seven Seas yerleşiminde oturuyor.