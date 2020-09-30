Dağlık Karabağ: Bakü ve Erivan'da halk son çatışmalar için ne diyor?

YouTube paylaşımını geçin, 1 Video altyazısı: Uyarı: Üçüncü tarafların sağladığı içerikte reklam bulunabilir. YouTube paylaşımının sonu, 1

Ermenistan ve Azerbaycan arasında statüsü anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor.

BBC Azerice Servisi ve ajanslar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sokağın nabzını tuttu.