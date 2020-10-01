Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları

Köpek

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

Evcil hayvanlar harika dostlarımız. Ancak aynı zamanda bazı halleri de bir hayli gülünç de olabiliyor! Aptal köpekler, mutlu atlar ve komik kedilerden oluşan bu koleksiyon, bu yılki Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri için seçilen finalistlerden bazıları.

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Hamakta yatan bir keçi.

Yarışma profesyonel fotoğrafçılık tecrübesi olan tüm evcil hayvan sahiplerine açık. Kazananın 3 bin sterlin alacağı yarışma ödüllerinde toplanacak para hayvanlar için çalışan Blue Cross kuruluşuna bağışlanacak.

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Hey! Her şey yolunda mı? (Umarız kedi gerçekten de sıkışmamıştır.)

Kazanan fotoğraf 19 Kasım'da açıklanacak.

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Sizce bu iki inek birilerinden kaçıyor olabilir mi? Ama gizlenemedikleri çok açık.

Ödülün yaratıcısı Tom Sullam, 2020 ödülleri için "Bu yılki katılımlar moralimizi yüksek tutmaya yaradı" diye konuştu.

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Babaannesinin takma dişlerini çalmasına rağmen bu köpeğe dair bildiğimiz en iyi şey üzerinde diş resimlerinin olduğu bir topu tutması.

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Yedin mi, yemedin mi?

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Sahne için doğmuş bir kedi.

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Yakin arkadaşlar dostlarının esprilerine her zaman güler!

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Banyo vakti!

Kaynak, THE MARS PETCARE COMEDY PET PHOTO AWARDS 2020

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Atla gidelim!

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