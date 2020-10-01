Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı canlı tartışma programında 'Uzun zaman önce esrar kullandım' dedi

Yeni Zelanda Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern (solda) ve Ulusal Parti lideri Judith Collins

Seçimlerde, keyif amaçlı esrar kullanımı ve ötanazinin yasal hale gelmesi de oylanacak.

'Esrar kullanımına halk karar vermeli'

Collins, öneriye karşı oy kullanacağını söyledi. Ardern ise oyunu hangi yönde kullandığını seçimlerden sonra açıklayacağını belirtti ve "Buna Yeni Zelanda kamuoyunun karar vermesi gerekir. Bu konu üzerinden siyaset yapılmamalı" dedi.