Koronavirüs: İngiltere Türkiye'yi 'Covid-19 vakalarını farklı tanımladığı için' yeniden karantina listesine aldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps

İngiltere, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi. Ulaştırma Bakanı Shapps, "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor" dedi.

Seyahat koridoru oluşturduğu ülkeler listesini güncelleyen İngiltere, Polonya ve Türkiye'yi listeden çıkararak, bu ülkelerden gelen yolculara 14 gün süreyle karantina zorunluluğu getirdi.

3 Ekim Cumartesi günü İngiltere'ye saat sabah 4 itibarıyla Türkiye'den gelenler, evlerinde ya da adresini bildirecekleri yerde karantinaya girmek zorunda olacak.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Son gelen veriler, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkarmamızı gerektiriyor" açıklamasını yaptı.

Shapps, "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik" dedi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 We're also removing TURKEY from the list - the Turkish Health Ministry has been defining the number of new COVID-19 cases in a different way to the definition used by international organisations such as WHO and ECDC, so we have updated our risk assessment for the country. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 1, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

İngiltere, Temmuz başında genel karantina kuralını yumuşatmış ve ziyaretçilerin dönüşlerinde karantinaya girmeyeceği bir seyahat koridoru ülkeleri listesi hazırlamıştı.

Türkiye, 10 Temmuz'dan itibaren "seyahat koridorunu" oluşturan ülkeler arasına katılmıştı.

Vaka sayısı tartışması

Türkiye'de koronavirüse ilişkin veriler konusundaki tartışmalar gündemin ilk sıralarında.

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Temmuz'dan itibaren "günlük vaka sayısı" yerine "günlük hasta sayısı" bilgisini paylaşması, Türk Tabipleri Birliği ve muhalefet partilerinin tepkisiyle karşılaştı.

TTB ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, vaka sayısının açıklananın daha üzerinde olduğunu savunuyor.

Vaka sayısı ile hasta sayısı arasındaki karışıklığa açıklık getirmek istediğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" dedi.

Koca'nın açıklamaları "semptom göstermeyen" ancak koronavirüs testi pozitif çıkanların günlük hasta sayısına eklenmediği anlamına geliyor.

Eleştirilere gün içinde yeni bir açıklamayla yanıt veren Koca, "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarları da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1407 vakanın tespit edildiği; 67 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiltere seyahat koridoruna girecek ülkeleri nasıl belirliyor?

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Ağustos ayında BBC'ye yaptığı açıklamada, bir ülkenin seyahat koridoru listesinden 7 gün boyunca koronavirüs vaka sayısının 100 binde 20'yi aşması durumunda çıkartıldığını söylemişti.

İngiliz hükümeti, bunun için Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerini kullanıyor.

Bu durumda 83 milyon 154 bin 997 nüfuslu Türkiye'de 100 bin kişiden 20'sinde Covid-19 tespit edilmesi için, 7 gün boyunca vaka sayısının 16 bin 630 veya üzerinde olması gerekiyor.

Ancak son dönemde İngiltere'nin seyahat koridorundan çıkardığı birçok ülkedeki vaka sayısı, bu orana ulaşmamıştı.

Bu duruma dair bir açıklama yapan yetkililere göre, 100 binde 20 oranı ilk dikkate alınan veri olmaya devam etse de; artık başka faktörler de değerlendiriliyor:

Nüfus içinde vaka oranının hızlı artışı, bölge bölge vaka sayıları ve can kayıplarının artış hızı, ilgili ülkenin test tapma kapasitesi, salgının bulaşma ve yayılma hızı ile virüs bulaştırma katsayısı (R0) da artık seyahat koridoru değerlendirilken dikkate alınıyor.

Türkiye, Temmuz ayından bu yana seyahat koridorundaydı. 2019 yılında İngiltere'den Türkiye'ye 2,9 milyon ziyaretçi gitmişti. İngiliz basını, İngiltere'nin dönüşte 14 gün karantinada kalınmasını şart koştuğu ülkelerin listesini büyütmesiyle, sonbahar tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya'ya talebin büyük ölçüde arttığını yazmıştı.

Kişilerin kendilerini karantinada tutup tutmadıkları yapılacak ziyaretlerle denetlenecek ve uyulmadığının tespiti halinde de 1000 sterline kadar ceza kesilebilecek.